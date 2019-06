Sportvereine zukunftsfit machen

ASVÖ führt erfolgreiches Professionalisierungsprogramm durch

Wien (OTS) - Der Allgemeine Sportverband Österreichs (ASVÖ) zieht zufrieden Bilanz über das Vereins-Coaching „Richtig Fit für ASVÖ-Vereine“. Das Programm wurde 2017 gestartet und unterstützt Vereine bei der Professionalisierung und Neuorientierung in den Bereichen Ehrenamt, PR, Marketing, Sponsoring, Nachwuchsarbeit, Datenschutz, Organisation und Struktur durch individuelle Betreuung, um sich so wesentlichen Zukunftsfragen zu stellen. Seit 2017 haben knapp 1.300 Teilnehmer an über 200 individualisierten Workshop teilgenommen. 70 Vereine haben das Programm erfolgreich absolviert und wurden mit dem „Fit für die Zukunft“-Zertifikat ausgezeichnet. Für 2019 sind bereits mehr als 50 Vereine für das Programm angemeldet.

ASVÖ-Präsident Siegfried Robatscher: „Wir freuen uns über regen Zulauf zu diesem Programm, denn das zeigt, dass sich unsere Vereine Gedanken machen über den Weg in eine erfolgreiche Zukunft. ´Richtig Fit für ASVÖ-Vereine´ ist kein Schnellschuss, sondern basiert auf einer fundierten Analyse und der Erarbeitung eines individualisierten Programms zur Entwicklung des Vereins.“

Herausforderungen nehmen zu

Für viele Sportvereine nehmen die gesellschaftlichen Herausforderungen stetig zu: der Mangel an ehrenamtlichen Mitarbeitern, neue Anforderungen an Öffentlichkeitsarbeit und Angebotsentwicklung, fehlender Nachwuchs, wachsende finanzielle Herausforderungen, größer werdende rechtliche Hürden und fehlende Sportstätten. Viele Vereine stellen sich daher die Frage: „Wie bleibt man fit für die Zukunft?“

Das Vereins-Coaching wird von ProjektmitarbeiterInnen in den Landesverbänden des ASVÖ durchgeführt. Am Beginn stehen leitfadengestützte Interviews mit VereinsvertreterInnen sowie eine Online-Mitgliederbefragung, durchgeführt durch das Institut für Sportwissenschaft der Universität Innsbruck. Ziel dabei ist, die Wünsche und Meinungen der Mitglieder und einzelner VereinsvertreterInnen zu erfassen und eine Stärken/Schwächen/Chancen/Risken-Matrix zu erstellen.

Beispiele für eine erfolgreiche Umsetzung sind der Verein SC Admira Gföhl im Bereich Leitbild, Stellenbeschreibungen, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit oder der Handballclub Blau-Weiß-Feldkirch in den Bereichen Personal und Finanzen. UNIQA Biesenfeld-Vereinsobmann Ewald Kirchmayr betonte: „Wir bekamen durch den anonymisierten Fragebogen erstmalig eine objektive Rückmeldung unserer Mitglieder. Die Auswertung bringt anhand einer SWOT-Analyse die Stärken, Schwächen, Chancen und Herausforderungen des Vereins deutlich auf den Punkt.“

Mit Hilfe der SWOT-Analyse werden in den Workshops die einzelnen Themen und Ergebnisse intensiv diskutiert und die wichtigsten Meilensteine fixiert. Danach wird ein individueller Maßnahmenkatalog erarbeitet, um die Vereinsarbeit effektiver zu gestalten.

Vielfältige Themenbereiche

Im Bereich der Kommunikation gibt es Themen wie verbesserte Terminkoordination, Leitbild-Entwicklung oder erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit. Im Marketing feilt man an konkreten Werbebotschaften, an verbesserten Veranstaltungsauftritten, oder an neuen Angeboten zur Mitgliedergewinnung. In Organisationsfragen werden Struktur, Job-Descriptions oder Prozesse definiert und umgesetzt.

Der Allgemeine Sportverband Österreich (ASVÖ)

Der ASVÖ vertritt österreichweit seit 70 Jahren überparteilich und unabhängig die Interessen von über 5.400 Vereinen mit rund einer Million Mitgliedern in mehr als 120 Sportarten und sichert damit die Grundlagen für freudvollen Breitensport und erfolgreichen Spitzensport in Österreich. Der ASVÖ unterstützt Vereine bei der Errichtung und Erhaltung von Sportanlagen, organisiert Lehrgänge, Wettkämpfe und Fortbildungen, entwickelt Programme zur Gesundheitsförderung und engagiert sich aktiv im Jugendbereich. Mit gezielten Förderungen stärkt der ASVÖ die Basis des Sports und ermöglicht es dadurch Sportlerinnen und Sportlern quer durch alle Alters- und Leistungsstufen in ganz Österreich, ihre persönliche Leidenschaft und Sportbegeisterung zu leben.

