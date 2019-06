SOUND & SNOW GASTEIN 2019 mit BONEZ MC & RAF CAMORA sowie dem deutschen Superstar KONTRA K

BONEZ MC & RAF CAMORA sowie KONTRA K kommen am 14. Dezember 2019 zum Sound & Snow Gastein und sorgen für einen fulminanten Senkrechtstart in die Wintersaison 2019/2020 im Gasteinertal

Graz (OTS) - Mit „500 PS“ im wahrsten Sinn des Wortes werden die beiden Deutschrap-Speerspitzen BONEZ MC & RAF CAMORA sowie KONTRA K beim Sound & Snow Opening 2019 einen fulminanten Senkrechtstart in die Wintersaison 2019/2020 für die Region Gasteinertal hinlegen.



BONEZ MC & RAF CAMORA

Vor fast genau drei Jahren veröffentlichte das Erfolgs-Duo Bonez MC & RAF Camora mit „Palmen aus Plastik“ eines der erfolgreichsten Alben des Jahres und beschritt damit einen unglaublichen Erfolgskurs. Über ein Jahr in den deutschen Albumcharts, wochenlang auf Platz 1, mehrfacher Platin-Status, hunderte Millionen Streams und lange im Voraus ausverkaufte Hallen und Zusatzkonzerte. Mit ihrer ersten Single „500 PS“ haben die beiden Rapper bereits nach weniger als 2 Wochen nach ihrer Erscheinung die 3-Millionen-Klicks auf Youtube und die 13-Millionen-Streams auf Spotify geknackt.

Im Oktober 2018 erschien „Palmen aus Plastik 2“ und brachte erwartungsgemäß das Erfolgs-Duo sofort wieder an die Spitze der Charts. Insgesamt 60 Millionen Mal wurden die Songs aus „Palmen aus Plastik 2“, dem aktuellen Album von Bonez MC & RAF Camora, in der Veröffentlichungswoche in Deutschland, Österreich und der Schweiz gestreamt – darunter alleine in Deutschland 50 Millionen Mal. Das ist absoluter Rekord. Doch damit nicht genug. Die „Palmen aus Plastik 2“ Arena-Tournee war der nächste größte Meilenstein auf Ihrer nicht zu enden wollenden Erfolgsstrecke. Mehr als 200.000 Tickets wurden für die Konzerte in Deutschland, Schweiz & Österreich abgesetzt. Die Wiener Stadthalle vermeldete schon nach wenigen Tagen aufgrund von 13.500 verkauften Tickets ausverkauft. Das angesetzte Zusatzkonzert in Wien war ebenso im Vorfeld ausverkauft. In Zürich wurde das Konzert aufgrund der großen Nachfrage von der Samsung Halle in das Hallenstadion in Zürich verlegt. Das Tourende bestritt das Erfolgs-Duo in der Lanxess-Arena Köln vor einer Rekordkulisse von 16.000 Besuchern sowie einer restlos ausverkauften Mercedes- Benz-Arena in Berlin. Im November und Dezember 2019 legen Bonez MC & RAF Camora nun mit einer Zusatztour nach und werden das Freigelände bei der Talstation der Schlossalmbahn in eine einzige, bebende Party-Zone verwandeln.

KONTRA K

Als Second Headliner wird Kontra K zu sehen sein, ein absoluter Superstar in der deutschen Rapper-Szene. Mit üblichem Gangsta-Rap-Gefasel hat Kontra K nichts am Hut. Er prahlt nicht mit dem Mist, den er früher gebaut hat. Und schon gar nicht macht er einen auf dicke Hose, weil er es nach oben geschafft hat. „Nichts langweilt mich mehr als Angeberei“, sagt er. „Wer nur redet, der tut zu wenig.“ Und sowieso ist Neid für ihn die Triebfeder, aus der schließlich Hass entsteht. Er bietet deutschem Rap eine neue Perspektive. Kontra K schreibt über sich und über sein Leben, doch seine rasant wachsende Fangemeinde finden sich problemlos in den Texten wieder. Diese Identifikation ist das Geheimnis seines Erfolgs.

SUPPORT ACTS

Als Support-Acts beim diesjährigen Sound & Snow Opening werden der Österreichische Rapper Joshi Mizu und der erst 19-jährige Deutsche Nachwuchsstar MAJAN ihre Fans begeistern.

JOSHI MIZU

Joshi Mizu war Anfang der 2000er Teil der Gruppe Family Bizz, die als Interpreten des Life-Ball-Songs 2003 größere Bekanntheit fanden. Joshi Mizu tritt in erster Linie als Toursupport für RAF Camora auf, auf dessen Alben er auch als Featuregast vertreten ist. Seit 2013 steht der gebürtige Wiener bei RAF Camoras Label Indipenzia unter Vertrag.

MAJAN

MAJAN ist wohl eines der unscheinbarsten und bescheidensten Wunderkinder, die die deutsche Musiklandschaft derzeit zu bieten hat. MAJANs Sprache ist herrlich direkt und einfach sowie manchmal bitter ehrlich zugleich, was wahrscheinlich einer der Gründe ist, wieso jeder, der ihn singen oder rappen hört, direkt mit voller Aufmerksamkeit bei ihm ist und man sich am Ende immer ein Stück selbst in ihm wieder findet.

Bad Hofgastein: Lebensfreude inmitten der Berge

Im Zentrum des Gasteinertales ist Bad Hofgastein ein lebendiger Ort mit viel Wintersport, Musik, Wellness und Kulinarik

An der Stelle, wo sich das Gasteinertal großzügig in die Breite zieht, liegt Bad Hofgastein – ein charmanter, lebendiger Urlaubsort mit viel Wintersport, Almhütten Tradition und vielen modernen Veranstaltungen.

Es dauert nicht lange, bis man die natürliche, unbeschwerte Lebensweise hier verinnerlicht hat. Gäste sind eingeladen, das Leben in seiner ganzen Fülle zu spüren: Ob Freeriden auf der Leitalm, Schneeschuhwandern im Angertal, Musik-Festivals am Puls der Zeit oder ein Heilbad im Thermalwasser der Alpentherme. Nach anregenden Aktivitäten entdecken Gäste in Bad Hofgastein moderne Gesundheitsprogramme und Genüsse für alle Sinne.

Im lebendigen Ortszentrum reiht sich ein Schaufenster an das andere – so städtisch und doch alpin. Flanieren und Einkaufen sind hier reines Vergnügen. Zur längsten Talabfahrt im Salzburger gelangt man mit der hochmodernen Schlossalmbahn direkt aus dem Ortszentrum. In Bad Hofgastein kommen die guten Gefühle zurück, weil das Glück, sich etwas gönnen zu dürfen, in Reichweite ist.

