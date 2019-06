Hitradio Ö3 ist reif für die Insel: Eine Bühne, zwei Tage, zehn Live-Acts!

Zehn Stars auf der Ö3-Bühne, Spezialsendungen mit Ö3-Wetter von der Donauinsel und Anreisetipps von der Ö3-Verkehrsredaktion.

Wien (OTS) - Tausende Besucher/innen, eine riesige Open-Air-Party und gleich zehn Live-Acts an zwei Tagen – am Freitag, den 21. Juni und am Sonntag, den 23. Juni wird die Ö3-Bühne wieder zum Hotspot am Donauinselfest. Dieses Jahr liefern internationale Stars wie Revolverheld, Mando Diao, Stefanie Heinzmann, Felix Jaehn, Alvaro Soler, Alice Merton und Joris den perfekten Festival-Soundtrack. Und mit Folkshilfe, Simon Lewis und King & Potter sind gleich drei österreichische Top-Acts live zu sehen.

Das Ö3-Line-up im Überblick:

Freitag, 21.06.

17.10 Uhr SIMON LEWIS

18.30 Uhr STEFANIE HEINZMANN

19.55 Uhr JORIS

21.20 Uhr FOLKSHILFE

22.40 Uhr MANDO DIAO

Sonntag, 23.06.

17.00 Uhr KING & POTTER

18.15 Uhr ALICE MERTON

19.30 Uhr FELIX JAEHN

21.05 Uhr ALVARO SOLER

22.30 Uhr REVOLVERHELD

Durch das Programm führen an beiden Tagen die Ö3-Moderator/innen Robert Kratky und Elke Rock.

SPEZIALSENDUNGEN IM HITRADIO Ö3

Ö3-Musikfeiertag am 20. Juni „Best of Donauinsel“: Der Feiertag am Donnerstag, den 20.6. steht ganz im Zeichen des Donauinselfests. Bevor es am Wochenende auf der Insel wieder richtig laut wird, spielt Ö3 am Donnerstag von 9.00-19.00 Uhr nur die besten Songs der größten Stars aus 35 Jahren Donauinselfest – inklusive ausgewählter Live-Versionen. Moderiert wird das Musikfest von Benny Hörtnagl (9.00-14.00 Uhr) und Sheyda Kharrazi (14.00-19.00 Uhr).

Ö3 LIVE VOM DONAUINSELFEST

„Reif für die Insel“ – Ö3 live vom Donauinselfest: Ö3 sendet am Freitag und am Sonntag (jeweils von 16.00 bis 24.00 Uhr) live von der Donauinsel, moderiert wird die Sendung von Robert Kratky, Elke Rock und Benny Hörtnagl.

Zudem melden sich die Ö3-Meteorologen Sigi Fink, Nicola Biermair, Daniel Zeinlinger und Verena Schöpfer live von der Donauinsel und werfen einen Blick auf das Festival-Wetter – am Freitag von 5.00 bis 18.00 Uhr, am Wochenende von 6.00 bis 18.00 Uhr.

Außerdem gibt es für alle daheimgebliebenen Musikfestival-Fans in diesem Jahr die Möglichkeit, Konzerte live-zeitversetzt auf ORFIII (am Freitag, den 21. Juni ab 20.15 Uhr und am Sonntag, den 24. Juni ab 19.30 Uhr) und in der ORF-TVthek bzw. auf der Ö3-Homepage mitzuverfolgen. Bildstrecken, die besten Clips, spannende Berichte und alles, was man sonst zur Ö3-Bühne wissen muss, findet man auf der Ö3-Homepage.

Das Beste im Leben gibt’s... richtig: for free! Das gilt auch für die Ö3-Bühne am Donauinselfest: Der Eintritt ist frei – dabei sein unbezahlbar! Mehr Informationen gibt es online auf der Ö3-Homepage.

"REIF FÜR DIE INSEL" - IN DER Ö3-EDITION

Ganz Österreich freut sich auf das Donauinselfest und diese Vorfreude ist auch on Air mit DER Hymne zum größten OpenAir-Festival Europas hörbar: „Reif für die Insel“ in der Ö3-Edition! Der Song wurde von Stars, die heuer beim Donauinselfest auftreten in den Ö3-Studios eingesungen: Folkshilfe, Virginia Ernst, Luke Andrews, Lizz Görgl, King & Potter, Die Mayerin und James Cottriall sind mit dabei, der Song ist derzeit im Hitradio Ö3 zu hören.

Ö3-VERKEHRSPROGNOSE: ANREISETIPPS ZUM DONAUINSELFEST 2019

Das Donauinselfest lockt am Wochenende drei Millionen Besucher/innen nach Wien. Für die Anreise lautet die Grundregel: Auto weiter entfernt parken und mit den Öffis kommen!

Das Festgelände auf der Wiener Donauinsel erstreckt sich von der Reichsbrücke bis kurz nach der Nordbrücke. Auf 17 Themeninseln und 13 Bühnen werden insgesamt 600 Stunden Programm geboten. Hotspot ist die Ö3-Bühne bei der Floridsdorfer Brücke.

Der Ö3-Verkehrsservice informiert an allen Veranstaltungstagen kontinuierlich über die Verkehrssituation rund um das Donauinselfest.

Anreise mit dem Auto

Im Nahbereich der Insel gibt es kaum Parkgelegenheiten. Die wenigen Parkplätze – etwa in der Arbeiterstrandbadstraße und der Donauturmstraße – sind meist schnell ausgelastet. Wer mit dem Auto aus einem anderen Bundesland anreist, parkt am besten weiter entfernt in der Nähe einer U-Bahn-Station in einer der „Park & Ride Anlagen“, beispielsweise in Spittelau, Siebenhirten, Erdberg oder bei der Donaustadtbrücke. Das Tages-Parkticket kostet EUR 3,60.

Am Freitag sind die „Park & Ride Anlagen“ besonders zu empfehlen, da an diesem Tag im Großteil Wiens die Kurzparkzonenregelung gilt. So ist etwa im zweiten und im 20. Bezirk am Freitag von 9.00 bis 22.00 Uhr das Parken gebührenpflichtig.

Achtung! Falschparker werden rigoros abgeschleppt! Speziell für Einsatzfahrzeuge müssen die Zufahrtswege zur Donauinsel jederzeit frei befahrbar sein. Für das letzte Stück bis zur Insel nimmt man am besten die öffentlichen Verkehrsmittel.

Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln

Folgende Linien bringen die Besucher/innen direkt zur Donauinsel:

die U1 bis zur Station „Donauinsel“,

die U6 bis zur Station „Handelskai“ oder „Neue Donau“ – von dort gibt es eine Fußwegverbindung zur Donauinsel,

die U2 bis zur Station „Donaustadtbrücke“ – von hier sind es etwa drei Kilometer bis zur Reichsbrücke,

die Schnellbahn bis zur Station „Handelskai“,

die Straßenbahnlinie 31 bis zur Station „Floridsdorfer Brücke“, die Straßenbahnlinie 33 bis zum „Höchstädtplatz“ nahe der Floridsdorfer Brücke.

Alle U-Bahn-Linien fahren in den Nächten von Freitag auf Samstag sowie Samstag auf Sonntag die ganze Nacht durch, bis 1.30 Uhr in kürzeren Intervallen. In der Nacht von Sonntag auf Montag gibt es keinen durchgängigen Nachtbetrieb: Die U-Bahn fährt bis kurz nach 1.00 Uhr.

Für Bahnfahrer/innen sind der Wiener Hauptbahnhof und der Wiener Westbahnhof wichtige Knotenpunkte auf dem Weg zum Donauinselfest. Von dort erreicht man mit der Schnellbahn bzw. der U-Bahn bequem und rasch die Donauinsel. Wer mit der Schnellbahn kommt, steigt am besten bei der Station „Handelskai“ aus. Außerdem fahren in der Nacht die Schnellbahnzüge auf der „Vorortelinie“ (S45) zwischen Heiligenstadt und Hütteldorf und auf der Stammstrecke zwischen Floridsdorf und Meidling bis ca. 2.00 Uhr. Die WESTbahn verlängert an den Festivaltagen die Linie WESTblue bis zum Handelskai. Von dort sind die Bühnen auf der Donauinsel zu Fuß erreichbar.

Fahrräder am Festgelände verboten

Grundsätzlich gilt: Das Benützen von Fahrrädern, Scootern, Inline Skates, Skateboards oder Rollschuhen ist am gesamten Festgelände untersagt. Fahrräder können in der Nähe der Donauinsel und außerhalb des Festgeländes abgestellt werden, etwa an den dafür vorgesehenen Abstellplätzen beim Handelskai. Am Festgelände geparkte Fahrräder werden entfernt.

Der Tipp der Ö3-Verkehrsredaktion: Auto stehen lassen und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen! Die Ö3-Verkehrsredaktion informiert jeweils zur vollen und zur halben Stunde über alle Verkehrsbehinderungen und über die genaue Situation auf den Anreisestrecken. Alle aktuellen Verkehrsmeldungen sind in Echtzeit auch über die Funktion RDS-TMCplus direkt auf dem Navi-Display und unter http://oe3.ORF.at abrufbar und werden laufend aktualisiert.

