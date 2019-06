Einladung zur Pressekonferenz mit Podiumsdiskussion: Aufgeflattert! Biodiversität in Österreich: eine Vision für 2030

Wien (OTS) - Blühendes Österreich und GLOBAL 2000 präsentieren den vierten Teil der Serie „Ausgeflattert“. Die vierte Ausgabe, diesmal mit dem Titel „Aufgeflattert! Biodiversität in Österreich: eine Vision für 2030“ umfasst einen zukunfts- und lösungsorientierten Report mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. - Davon ausgehend, dass die richtigen Entscheidungen und Maßnahmen 2019 eine Trendumkehr in der Klimakrise und gegen das Artensterben ermöglichen.

Schmetterlingsexperte Peter Huemer, Beirat von Blühendes Österreich und Verfasser der drei "ausgeflattert"- Reporte hat gemeinsam mit Johannes Rüdisser von der Universtität Innsbruck eine Vielzahl von ExpertInnen gebeten, ihre Visionen für eine gesunde Biodiversität in Österreich im Jahr 2030 zu teilen und dafür die Perspektive zu wechseln. Mit dem Report schlagen Blühendes Österreich und GLOBAL 2000 eine Brücke zwischen AkteurInnen und InteressensvertreterInnen aus Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Handel/ Privatwirtschaft sowie Natur/Biodiversität.

Die renommierten WissenschaftlerInnen sowie RepräsentantInnen aus Landwirtschaft und NGOs beleuchten, wie die Zukunft aussehen könnte.

Der Report "aufgeflattert" behandelt folgende Fragestellungen:

Bedeutung der Klimakrise für Biodiversitätsverlust

Wandel der Landwirtschaft

Landwirtschaftliche Subventionen: Fördergelder für ökologische Landwirtschaft

Kooperationsfähigkeit Wissenschaft und politische EntscheidungsträgerInnen

Rolle der Zivilgesellschaft für den Wandel

Konkrete Vorschläge für praxisorientiertes Handeln und politische Rahmenbedingungen

Pressekonferenz mit Podiumsdiskussion: Aufgeflattert - die Vision 2030 für Landwirtschaft und Biodiversität

Den Report präsentieren:

Peter Huemer, Tiroler Landesmuseen & Johannes Rüdisser,Universität Innsbruck, Wissenschaftliche Leiter des Reports

Ronald Würflinger, Geschäftsführer Blühendes Österreich

Datum: 25.06.2019, 10:00 Uhr, Ende der Veranstaltung um 11.30 Uhr. Danach Ausklang mit Bio- Buffet und Produkten unserer landwirtschaftlichen Partnerinnen

Im Anschluss an die Pressekonferenz findet eine Podiumsdiskussion statt.

Renate Christ, UNO- Klimabeirat

Ronald Würflinger, Geschäftsführer Blühendes Österreich

Peter Huemer, Studienautor, Kustos Naturwissenschaftliche Sammlungen Tiroler Landesmuseen, Beirat Blühendes Östereich



Dominik Linhard, Biodiversitätsexperte GLOBAL 2000

Ort: Alpenverein Sektion Edelweiß, Festsaal, Walfischgasse 12, 1010 Wien, Österreich



