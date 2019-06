Das erste Floridsdorfer Baby wurde im Krankenhaus Nord – Klink Floridsdorf geboren

Bezirksvorsteher Papai und das KAV-Management gratulieren den Eltern

Wien (OTS) - Am 15. Juni um genau 12.21 Uhr kam die kleine Laura auf derGeburtshilflichen Station der Abteilung für Geburtshilfe im Krankenhaus Nord – Klink Floridsdorf zur Welt. Die Mutter und das 3330 Gramm schwere und 53 cm große Mädchen sind wohlauf. „Laura ist das erste Kind, das in einem Floridsdorfer Spital zur Welt gekommen ist und ich freue mich, dass noch viele weitere folgen werden“, so der Bezirksvorsteher des 21. Bezirks, Georg Papai. „2.200 Babys werden künftig hier auf der modernen und liebevoll ausgestatteten Geburtshilflichen Abteilung das Licht der Welt erblicken“, erklärt KAV-Generaldirektorin Evelyn Kölldorfer-Leitgeb, die ebenfalls der Familie zum neuen Erdenbürger gratulierte. "Die Hebamme ist super auf unsere Bedürfnisse eingegangen. Wir fühlen uns sehr wohl hier“, erklärten Lauras frisch gebackene Eltern.

Wahlhebamme und Frauenmilch: Bewährte Konzepte der Semmelweis Frauenklinik werden weitergeführt

„Wir rechnen mit etwa sechs Geburten pro Tag. Mit der Übersiedlung ins Krankenhaus Nord – Klinik Floridsdorf können wir ab sofort zunehmend auch Risikoschwangerschaften betreuen. Die traditionell sehr gute pränataldiagnostische Ambulanz der Semmelweis Frauenklinik, wird schrittweise zu einem krankenhausübergreifenden Zentrum entwickelt. Hier im Spital stehen uns neben modernster Medizin, ein eigener OP, der nur für Notkaiserschnitte freigehalten wird, sowie eine Station für Neugeborene, die eine intensivere Betreuung benötigen, zur Verfügung“, erklärt der Vorstand der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe, Ayman Tammaa, der vergangene Woche mit seinem Team aus der Semmelweis Frauenklinik ins KH Nord – Klinik Floridsdorf übersiedelt ist.

„Wir haben die bewährten Konzepte aus der Semmelweis Frauenklink in dieses bestens ausgestattete Spital mitgenommen“, so die Leitende Hebamme Dany Herzlinger. So gibt es etwa weiterhin die Möglichkeit der Begleitung durch eine Wahlhebamme. Und auch für die Humanmilchbank wurde im KH Nord – Klinik Floridsdorf Platz geschaffen. Auf mehr als 200 Quadratmetern wird Muttermilch keimfrei und haltbar gemacht und den Babys zur Verfügung gestellt, deren Mütter nicht genügend Milch haben.

In sieben Geburtszimmern werden knapp 50 Hebammen den werdenden Müttern und Vätern zur Seite stehen. Verstellbare Entbindungsbetten und Hilfsmittel wie Gebärhocker, Sprossenwand oder Pezziball machen die Geburt so angenehm wie möglich. Eigene Räume mit Geburtsbadewannen dienen der Entspannung und sind direkt an die Geburtszimmer angeschlossen.Anmeldung zur Geburt: www.geburtsinfo.wien Servicetelefon: +43 1/90 801 (Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr)

Dritte Übersiedlungsetappe abgeschlossen – Ende Juni sind alle Abteilungen geöffnet

„Mit der Übersiedlung der Semmelweis Frauenklinik und der Geburt des ersten Babys am neuen Standort ist nun die dritte Etappe der Übersiedlungen ins Krankenhaus Nord – Klink Floridsdorf abgeschlossen“, erklärt die Ärztliche Direktorin Margot Löbl. Somit sind alle kleineren Spitäler, die komplett übersiedelt sind – das Krankenhaus Floridsdorf, das Orthopädische Krankenhaus Gersthof und die Semmelweis Frauenklink – am bisherigen Standort geschlossen und haben in der Brünner Straße ihren Betrieb aufgenommen. Zur selben Zeit wie die Semmelweis Frauenklinik ist auch die Kinder- und Jugendheilkunde-Station der Krankenanstalt Rudolfstiftung übersiedelt. Die Kinderambulanz (Montag bis Freitag, außer an Feiertagen, von 8 bis 15 Uhr), die Down-Syndrom-Ambulanz und die neu renovierte Neonatologie verbleiben in der Rudolfstiftung. „Die guten Vorbereitungen machen sich jetzt bezahlt“, freut sich Pflegedirektor Haidvogel über die reibungslose Inbetriebnahme.

Am 24. Juni gehen die Herzchirurgie und Kardiologie aus dem Krankenhaus Hietzing in Betrieb. Außerdem wird die Thoraxchirurgie und Pulmologie aus dem Otto-Wagner-Spital übersiedelt sein. Das Krankenhaus Nord – Klink Floridsdorf ist dann komplett. Über den Sommer wird der Spitalsbetrieb schrittweise aufgebaut. Im Herbst ist die neue Klinik dann imVollbetrieb.



Infos zum Krankenhaus Nord. www.khnord.at





