Mord unter Bekannten in Wien-Favoriten - Nachtrag

Wien (OTS) - 14.06.2019, 22.35 Uhr

10., Inzersdorfer Straße

Wie bereits berichtet ist es in einer Wohnung in der Inzersdorfer Straße am 14. Juni 2019 zu einem Streit unter zwei polnischen Bekannten gekommen. Ein 26-Jähriger stach zumindest zweimal auf seinen 24-jährigen Kontrahenten ein, der Mann verstarb auf Grund der Verletzungen in einem Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter befindet sich in Haft. Ein dritter, ebenfalls bei der Tat anwesender aber unbeteiligter Zeuge verständigte die Polizei.

Im Zuge einer polizeilichen Vernehmung durch das Landeskriminalamt Wien, Gruppe Hoffmann, am 15. Juni 2019 zeigte sich der 26-Jährige zur Tat geständig und gab an, dass er vor rund einem Monat mit seinen beiden polnischen Bekannten (Opfer und Zeuge) nach Wien mitgefahren sei. Als Motiv für die Tat vom 14. Juni 2019 nannte er Streitigkeiten rund um die gemeinsame Wohnsituation in der Inzersdorfer Straße. Eine gerichtliche Obduktion findet in den kommenden Tagen statt.

