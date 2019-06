Das Kurhaus Marienkron eröffnet als „Zentrum für Darm und Gesundheit“

Gesundheit beginnt im Darm. Und in Marienkron.

Wien (OTS) - 14. Juni 2019, eine der spannendsten Innovationen der Kur- und Gesundheitsbranche 2019, das traditionsreiche Kurhaus Marienkron, ist nach einjährigem Umbau neu erwacht. Mit neuem medizinischem, kulinarischem und architektonischem Konzept begrüßt das „Zentrum für Darm und Gesundheit“ im burgenländischen Seewinkel seine Gäste.

Was Hildegard von Bingen, Pfarrer Kneipp und altgriechische Mediziner bereits wussten, wurde in Marienkron mit aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnissen gebündelt und findet sich in der neuen Schwerpunktsetzung des Hauses wieder: Gesundheit beginnt im Darm. „Dieser Fokus ist nicht nur in Österreich, sondern im gesamten deutschsprachigen Raum einzigartig“, so Elke Müller und Gunther Farnleitner, die das neue Kurhaus leiten.

Tief verwurzelt in der Region Seewinkel und spirituell geprägt vom angrenzenden Kloster Marienkron ist die Eröffnung des Kurhauses ein innovativer Neubeginn auf traditionsreichem Fundament. „Seit einem halben Jahrhundert wird hier Kurgeschichte geschrieben. Nun ist die Zeit reif für eine Weiterentwicklung, mit der dieser ganz besondere Ort zur ersten Adresse rund um Darm und Gesundheit wird“, beschreibt das Geschäftsführer-Duo die Vorreiterrolle von Marienkron. Als „Zentrum für Darm und Gesundheit“ spricht Marienkron Gäste jeden Alters an, die eine Auszeit vom oft (über-)fordernden Alltag benötigen, gesundheitlich vorsorgen wollen oder Impulse für einen gesünderen Lebensstil suchen. „Wenn Stress und Müdigkeit überhandnehmen, das Bauchgefühl aus den Fugen gerät und erste gesundheitliche Schwächen spürbar werden, deutet das auf einen notwendigen Neustart hin und genau dort setzen wir in Marienkron an“, erklärt die leitende Kurärztin Dr. Ulrike Göschl.

„Kurhaus“ neu gedacht

„Unser Anspruch war es, den etwas verstaubten Kurbegriff neu zu denken und durch ein zeitgemäßes Bild zu ersetzen“, beschreiben Elke Müller und Gunther Farnleitner den Weg der letzten Monate. Das zeigt sich unter anderem im neuen Designkonzept, das von viel Licht und Naturelementen geprägt ist und durch Reduktion und Ruhe den Blick auf das Wesentliche ermöglicht: die eigenen Gedanken und die Gesundheit von Körper, Geist und Seele.

Neu gedacht wurde in Marienkron auch das Kurkonzept, das die jahrzehntelange Erfahrung als Kurbetrieb mit den jüngsten wissenschaftlichen Erkenntnissen zusammenführt. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht der Mensch als Ganzes mit seinen sich stark verändernden Lebensgewohnheiten: Immer schneller, rastloser, unregelmäßiger wird der Alltag, immer weniger Zeit bleibt für Pausen, Bewegung oder bewusste Ernährung. Diesen Rahmenbedingungen begegnet Marienkron mit dem Ansatz, die Gesundheit und Resilienz von innen heraus (wieder) zu stärken. Das Leitmotiv „Gesundheit beginnt im Darm“ prägt daher das neue Kurkonzept und stellt den Darm als hochsensibles – und oft unterschätztes – Organ in den Fokus. Eine Kur in Marienkron basiert auf einem auf jeden Gast individuell abgestimmten Therapieprogramm, integrativ-medizinischer Begleitung und gesunder, genussvoller Ernährung. Auch die positive therapeutische Wirkung des Fastens hat hier bereits seit 50 Jahren Tradition. Nicht nur der reine Verzicht, sondern vor allem auch bewusster Genuss und ein neues Lebensgefühl – geprägt von Balance, Entschleunigung und Achtsamkeit – stehen dabei im Zentrum.

Zusammenarbeit mit Fasten-Experte Prof. Dr. Andreas Michalsen

Für die Entwicklung des Kurkonzepts und die wissenschaftliche Begleitung konnte das Marienkron-Team Prof. Dr. Andreas Michalsen als Berater gewinnen. Als Chefarzt der Abteilung für Naturheilkunde am Immanuel Krankenhaus Berlin und Professor für klinische Naturheilkunde der Charité-Universitätsmedizin Berlin gilt er europaweit als einer der führenden Mediziner zum Thema Fasten und Integrative Medizin. „Das Kurhaus Marienkron verbindet in einzigartiger Weise wissenschaftlich fundierte moderne Fasten- und Ernährungstherapie mit einer reichen Tradition und medizinischen Erfahrung. Durch ergänzende Fokussierung auf die Gesundheit des Darms ist das Kurhaus auch im internationalen Vergleich eine der führenden Einrichtungen“, so Prof. Dr. Andreas Michalsen.

Neu ist auch die Zusammenarbeit mit dem Institut AllergoSan: Das in Graz ansässige international renommierte Forschungs- und Kompetenzzentrum nimmt eine Vorreiterrolle im Bereich der Erforschung des Darmmikrobioms ein. Die jahrzehntelange praktische Erfahrung des Kurhauses Marienkron mit Ernährung und Fasten erfährt durch die wissenschaftlichen Studien und die Expertise des Instituts AllergoSan und seiner Probiotika-Traditionsmarke OMNi-BiOTiC® eine passende Ergänzung.

Feierliche Eröffnung

Am 14. Juni wurde das Kurhaus feierlich von den vier Ordenseigentümern (die elisabethinen graz, die elisabethinen linz-wien, Stift Heiligenkreuz, Abtei Marienkron) und der Geschäftsführung eröffnet, die Festrede hielt Landesrätin Mag.a (FH) Daniela Winkler. Moderatorin Nadja Bernhard bat Dr. Ulrike Göschl, Kurärztliche Leiterin des Hauses, und den Ernährungsexperten Prof. Dr. Andreas Michalsen, wissenschaftlicher Begleiter, zum Interview über das neue Kurkonzept und die Bedeutung von Darm und Gesundheit. Die feierliche Segnung des Kurhauses erfolgte durch Abt Dr. Maximilian Heim OCist vom Stift Heiligenkreuz sowie den burgenländischen Diözesanbischof Mag. Dr. Ägidius J. Zifkovics. Beim anschließenden Sektempfang mit Marienkroner Brot gratulierten unter anderem Waltraud Klasnic, Mag. Christian Gsöll vom Institut AllergoSan, John Harris Chef Ernst Minar und Dr. Oliver Vendl von KOTTAS. Den passenden literarisch-musikalischen Ausklang des Eröffnungstages bildete eine Lesung von Schauspielerin Brigitte Karner, begleitet von Dorothy Khadem-Missagh am Klavier.

Über das Kurhaus Marienkron

Im Jahr 1969 in Mönchhof von Zisterzienserinnen der benachbarten und namensgebenden Abtei gegründet, machte sich das Kneipp-Kurhaus Marienkron rasch über die Grenzen des Seewinkels hinaus einen Namen. 2015 erhielt das Haus mit den Elisabethinen Graz und Linz-Wien sowie dem Stift Heiligenkreuz neue Ordenseigentümer. Im Mai 2019 eröffnete Marienkron nach einem kompletten Um- und Neubau mit dem neuen Schwerpunkt Darm und Gesundheit. Unter der medizinischen Leitung von Dr. Ulrike Göschl reicht das therapeutische Spektrum im Rahmen eines integrativen medizinischen Ansatzes von Physiotherapie, Osteopathie, Diätologie und Ernährungsberatung bis hin zu Massagen, Wasseranwendungen und Wickeln sowie Meditation, Yoga und QiGong. Im benachbarten Kloster leben derzeit 14 Ordensschwestern, deren spirituelle Seminare das Kurangebot ergänzen. Mit einem 20 Hektar großen Naturpark, 8.700 m² barrierefreier Fläche im Kurhaus, 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie einer Gästekapazität von 100 Personen zählt Marienkron zu den größten und modernsten Unternehmen der Region. In der harmonischen Architektur (Büro Werner Thell) und Inneneinrichtung (Mayr & Glatzl) spiegelt sich der spirituelle und naturverbundene Charakter des Hauses wider, das seinen Gästen Rückzug und Neuanfang ermöglicht.

