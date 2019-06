„Sport am Sonntag“ mit Vorschau auf U21-EM und Olympia 2020

Am 16. Juni ab 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Boris Kastner-Jirka präsentiert „Sport am Sonntag“ am Sonntag, dem 16. Juni 2019, um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

U21-EM: Das große Interview mit Kapitän Philipp Lienhart und Neo-Leipziger Hannes Wolf

Bei der Fußball U21-EM in Italien (ORF 1 überträgt alle Österreich-Spiele live) trifft die österreichische Auswahl auf die Stars von morgen, wie Real-Neuerwerbung Luka Jović oder Jonathan Tah.

Olympia 2020: Das Abenteuer Tokio

In einem Jahr finden die Olympischen Spiele in Japan statt – ein Lokalaugenschein in einer fremden Welt.

Volleyball: Die EM im Fokus

Der Volleyballsport im Aufschwung – das Männerteam hat sich für die EM qualifiziert, das Frauenteam glänzt in der Euro League. Live im Studio: Katharina Holzer & Peter Wohlfahrtstätter.

