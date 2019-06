Trustmark Austria Awards 2019: die Sieger stehen fest

Lampenwelt, Completeshop und Gigasport prämiert. Verleihung der begehrten TMA Awards erfolgte am 12. Juni im Rahmen des eCommerce Day 2019

Wien (OTS) - Der österreichische Handelsverband hat am Mittwoch beim eCommerce Day "Gamechanger" im Wiener Studio 44 die Trustmark Austria Awards 2019 vergeben. Die TMA Awards – eines der Highlights des größten heimischen Onlinehandelsevents – zeichnen in Österreich tätige Handelsunternehmen für den Einsatz herausragender, innovativer eCommerce- und Omnichannel-Lösungen in drei Kategorien aus. Sie wurden von Christian Rau, Österreich-Chef des diesjährigen Hauptsponsors Mastercard, sowie Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will verliehen.

Gewinner in der Kategorie "Best Online Shop": Lampenwelt.at

Lampenwelt.at, der Gewinner in dieser Kategorie, überzeugte die hochkarätige Jury unter anderem mit einem klassischen und übersichtlichen Design, einer freiwilligen Geld-zurück-Garantie, der Übernahme der Rücksendekosten sowie der einfachen Kontaktaufnahme durch Live-Chats mit einem Kundenberater.

"Es ist eine große Ehre für uns, den Trustmark Austria Award gewonnen zu haben. Wir freuen uns sehr, dass wir uns mit Lampenwelt.at seit dem Launch 2012 stetig weiterentwickeln konnten. Dieser tolle Preis ermutigt uns, unseren Weg weiterzugehen und alles zu tun, um ein bestmögliches Kundenerlebnis zu schaffen", freute sich Thomas Rebmann, Gründer und CEO von Lampenwelt.

Gewinner in der Kategorie "Best Mobile Solution": Completeshop.at

Die mobile Shopping-Lösung von Completeshop.at konnte u.a. mit Benutzerfreundlichkeit sowie mit der absolut schnellsten Ladezeit punkten: lediglich 1,1 Sekunden benötigt eine vollständige Ladung der mobilen Seite.

Heimo Hackel, Vorstandsvorsitzender von card complete: "Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung für unseren complete Shop. Unsere Karteninhaber haben dabei exklusiv und rund um die Uhr über PC, Tablet oder Handy Zugriff auf alle attraktiven Vorteilsangebote. Mehr als 250.000 Karteninhaber nutzen aktuell bereits die Möglichkeit, ihre 'Credits', die sie mit jedem ihrer Karteneinsätze automatisch erhalten, in den Bereichen Urlaub, Gutscheine, Lifestyle und Erlebnis einzulösen – und jährlich werden es mehr."



Gewinner in der Kategorie "Best Omnichannel Experience": Gigasport.at

In dieser Kategorie wurde der vom Handelsverband gemeinsam mit Google entwickelte Omnichannel-Readiness Index (ORI 2.0) herangezogen. Jener Shop, der Offline- und Online-Kanäle am besten verknüpfen konnte, ist Gigasport.at. Hier wird die Produktverfügbarkeit in der Filiale online angezeigt, zudem ist es möglich, online bestellte Waren direkt in der Filiale zu retournieren.

"Gigasport ist seit 1973 als österreichischer Sporthändler aktiv. Was damals mit einem Katalog begann, wurde 2014 als Gigasport Online Shop in die digitale Welt transferiert. Wir zielen als Premiumhändler darauf ab, führender Multichannel-Anbieter im Sport zu werden und ein konsistentes Kundenerlebnis auf allen Touchpoints zu garantieren. Es freut mich, dass unser Streben, regelmäßig Kundenfeedback einzuarbeiten, mit dem Austrian Trustmark Award 2019 prämiert wurde", so Gernot Ortoff, Leiter Online Marketing & eCommerce bei Gigasport und Kastner & Öhler.

Über den Trustmark Austria Award

Der Handelsverband verleiht einmal jährlich im Rahmen des eCommerce Day die Austrian Trustmark Awards für ausgezeichnete Leistungen hinsichtlich Konsumentenfreundlichkeit. Vergeben wird der Award in den drei Kategorien Best Online Shop, Best Mobile Solution und Best Omnichannel Experience. "Die drei Sieger wurden unter allen Trägern eines gültigen Trustmark Austria Gütesiegels auf Basis objektiver Kriterien des Handelsverband Omnichannel Readiness Index (ORI) sowie einer hochkarätigen Jury vergeben", erklärt Rainer Will die Auswahl.

"Der Award des Handelsverbandes geht an diejenigen Trustmark Austria-Träger, die ein Mehr an Qualität, Transparenz, Professionalität und Sicherheit anbieten. Diese Anstrengungen für die österreichischen Konsumenten möchten wir gerne unterstützen. Herzliche Gratulation den drei Gewinnern", so Christian Rau abschließend.

Weitere Informationen zum Trustmark Austria unter www.handelsverband.at/trustmark-austria



