Fiaker achten auf die Höchsttemperatur

Wien (OTS) - Für diesen Samstag sind zum ersten Mal laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) mehr als 35°C in Wien zu erwarten. „Aufgrund der angekündigten Hitze wurden bereits bestellte Fuhren von Samstag Nachmittag auf Vormittag umdisponiert. Unsere Pferde werden am Nachmittag bei den zu erwartenden 35 Grad also in den Ställen stehen. Denn es ist uns Fiaker wichtig, im Sinne unserer Pferde, diese Regelung einzuhalten“, stellt Ursula Chytracek, Sprecherin der Fiaker in der Wirtschaftskammer Wien, fest. Daher achten alle Fiakerunternehmen und deren Fahrer genau auf die Temperaturentwickung an Tagen, an denen es zu erwarten ist, dass die Höchsttemperaturgrenze erreicht werden kann.

