International Emmy Awards: Frauenpower und Networking in Wien

Branchentreff der heimischen Fernseh-Szene beim Cocktail Prolongé anlässlich der Semifinal-Jurierung für die „Oscars des Fernsehens“

Wien (OTS) - Wien ist eine wichtige Zwischenstation am Weg zu den International Emmy Awards, die als „Oscar des Fernsehens“ gelten und am 25. November 2019 in New York City verliehen werden: Auf Initiative von ORF-Enterprise, IMZ International Music + Media Centre und Cult Film fand am Donnerstag bereits zum sechsten Mal in Folge die Semifinal-Jurierung für den wichtigsten Fernsehpreis der Welt statt. Insgesamt 33 Jurorinnen und Juroren aus 13 europäischen Ländern und Japan sichteten im Hilton Vienna Plaza Einreichungen in den Kategorien „Arts Programming“ und – heuer erstmals – „Best Performance by an Actress“.

In den Jurys war auch Österreich mit geballter Frauenpower vertreten:

Internationale Einreichungen bewerteten unter anderem die weltweit mehrfach ausgezeichnete Schauspielerin Verena Altenberger, Romy-Preisträgerin Konstanze Breitebner, die Autorinnen bzw. Regisseurinnen Elisabeth Scharang, Sarah Wassermair und Catalina Molina sowie Julia Sengstschmid, Redakteurin in der ORF-Hauptabteilung Fernsehfilm.

„Wir sind stolz, dass wir heuer erstmals auch in der Kategorie ‚Best Performance by an Actress‘ jurieren und österreichische Frauen ein gewichtiges Wort beim wichtigsten Fernsehpreis der Welt mitreden. Das ist ein wichtiges Zeichen für die großartigen Leistungen von Frauen in der Film- und Fernsehwirtschaft“, sagt ORF-Enterprise-Geschäftsführerin Beatrice Cox-Riesenfelder.

„Bei der Semifinal-Jurierung der International Emmy Awards vernetzt sich die heimische Szene mit internationalen Gästen, um über Kooperationen und neue Projekte zu sprechen. Die Kategorie ‚Arts Programming‘ ist in der Kulturnation Österreich bestens aufgehoben:

Musik und Tanz spielen eine bedeutende Rolle in der Medienwelt“, erklärt IMZ-Geschäftsführerin Katharina Jeschke.

„Die International Emmy Awards sind die globale Messlatte für die Fernsehbranche. Die Semifinal-Jurierung in Wien ist eine wunderbare Gelegenheit, um einen Blick über den Tellerrand zu werfen und internationale Kontakte auszubauen“, betont Cult-Film-Eigentümer Burkhard W. R. Ernst.

Cocktail Prolongé im Palais Schönburg: Glanzvoller Medientreff

Zum Ausklang des Jurytages trafen sich die internationalen Jurorinnen und Juroren auf Einladung von ORF-Enterprise, IMZ International Music + Media Centre sowie Cult Film zum eleganten Cocktail Prolongé im Wiener Palais Schönburg. Es begrüßten Beatrice Cox-Riesenfelder, Katharina Jeschke und Burkhard W. R. Ernst unter anderem Verena Altenberger (Schauspielerin), Heinrich Ambrosch (SATEL Film), Oliver Auspitz (MR Film), Christoph Becher (ORF Radio-Symphonieorchester), Nicole Beutler (Schauspielerin), Oliver Böhm (ORF-Enterprise), Werner Boote (Produzent), Michael Brauneis (Campari Austria), Konstanze Breitebner (Schauspielerin), Mario Canedo (Schauspieler), Florian Carove (Schauspieler), Thomas Clemens (Schauspieler), Ciro de Luca (Schauspieler), Rainer Deisenhammer (GW Cosmetics), Stefanie Elias (Künstlerin), Christoph Fälbl (Kabarettist), Aaron Friesz (Schauspieler), Doris Fuhrmann (Künstlermanagerin), Jacob Groll (Regisseur), Gerald Grünberger (Verband Österreichischer Zeitungen), Heimo Hackel (Card Complete), Barbara Hagen-Grötschnig (Vienna Insurance Group), Magdalena Hankus (Wiener Stadthalle), Nina Hartmann (Schauspielerin), Michael Himmer (GroupM), Doris Hindinger (Schauspielerin), Alexander Hofer (ORF), Alexander Jagsch (Schauspieler), Michaela Kienle (Hilton Hotels & Resorts), Lilian Klebow (Schauspielerin), Nils Klingohr (Interspot Film), Christoph Köchert (Juwelier), Martin Kofler (Fachverband der Film- und Musikindustrie), Ingrid Koller (Schauspielerin), Stephanie Lexer (Schauspielerin), Sascha Mahdavi (mytaxi), Catalina Molina (Autorin), Andreas Nadler (ORF), Andelika Niedetzky (Schauspielerin), Matthias Ninaus (RAN Film), Franz Patay (Vereinigte Bühnen Wien), Marion Pelzel (Estée Lauder), Stefan Piëch (Your Family Entertainment), Dieter und Jakob Pochlatko (epo-film), Thomas Prantner (ORF), Thomas Raab (Schauspieler), Barbara Reichard (Frisurenwerkstatt), Andreas Ridder (CBRE), Marlene Ropac (Akademie des Österreichischen Films), Elisabeth Scharang (Autorin), Daniel Serafin (Esterházy Kulturbetriebe), Christian Spatzek (Schauspieler), Marijana Stoisits (Vienna Film Commission), Catrin Strasser (MR Film), Christian Struppeck (Vereinigte Bühnen Wien), Elisabeth Totzauer (ORF), Sarah Wassermair (Autorin), Ferdinand Wegscheider (Servus TV), Friedrich Wille (FREY WILLE), Adriana Zartl (Schauspielerin) oder Kathrin Zierhut (ORF).

Bildmaterial steht zur honorarfreien Veröffentlichung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung zur Verfügung auf https://www.leisure.at

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at