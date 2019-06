Presseöffentliche Termine von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Zeit vom 17. Juni – 23. Juni 2019

Wien (OTS) - Staatsbesuch des Bundespräsidenten und von Frau Doris Schmidauer in der Portugiesischen Republik

Montag, 17. Juni

18:30 Uhr Empfang zu Ehren des Bundespräsidenten und von Frau Doris Schmidauer, gegeben von Botschafter Robert Zischg (Residenz des Österreichischen Botschafters/Lissabon)

Dienstag, 18. Juni

11:00 Uhr Begrüßung des Bundespräsidenten durch Präsident Marcelo Rebelo de Sousa mit militärischen Ehren (Praça do Império/Lissabon)

11:15 Uhr Kranzniederlegung am Grab von Luís de Camões (Kirche Santa Maria de Belém/Lissabon)

11:55 Uhr 6-Augen-Gespräch des Bundespräsidenten und von Frau Doris Schmidauer mit Präsident Marcelo Rebelo de Sousa (Palácio de Belém/Lissabon)

12:15 Uhr Arbeitsgespräch mit Präsident Marcelo Rebelo de Sousa im Beisein der Delegationen (Palácio de Belém/Lissabon)

12:30 Uhr Pressestatements der beiden Präsidenten (Palácio de Belém/Lissabon)

15:00 Uhr Fahrt mit der Straßenbahn gemeinsam mit Präsident Marcelo Rebelo de Sousa

16:00 Uhr Treffen mit ehemaligen österreichischen Betreuungskindern im Rahmen des Caritasprogramms 1947-1956 und Vertretern der portugiesischen Gastfamilien (Portugiesisches Außenministerium/Lissabon)

20:00 Uhr Staatsbankett zu Ehren des Bundespräsidenten und von Frau Doris Schmidauer, gegeben von Präsident Marcelo Rebelo de Sousa (Palácio Nacional da Ajuda/Lissabon)

Mittwoch, 19. Juni

10:00 Uhr Teilnahme des Bundespräsidenten am österreichisch-portugiesischen Wirtschaftsforum „The Future of Portugal – Sustainable Tourism and Infrastructure” (Hotel Tivoli/Lissabon)

11:15 Uhr Arbeitsgespräch mit Parlamentspräsidenten Dr. Eduardo Ferro Rodrigues im Beisein der Delegationen (Parlament/Lissabon)

12:00 Uhr Übergabe des Schlüssels der Stadt Lissabon an den Bundespräsidenten durch den Bürgermeister der Stadt Lissabon Fernando Medina Rathaus/Lissabon)

