SPÖ-Termine von 17. Juni bis 23. Juni 2019

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 17. Juni 2019:

19.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt in Zusammenarbeit mit der sozialdemokratischen Bildungsorganisation, dem SPÖ-Parlamentsklub und den Wiener Vorlesungen zur Preisverleihung „Bruno-Kreisky-Preis für das Politische Buch 2018“ an Julian Nida-Rümelin und Nathalie Weidenfeld und zum Gespräch „Ethik im Zeitalter künstlicher Intelligenz“ ein. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/y27o6hf2 (Wiener Rathaus, Festsaal, Lichtenfelsgasse 2, Feststiege I, 1010 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Hegemonies and Alliances“, kuratiert von Walter Posch, spricht Galip Dalay, (Al Sharq Forum, Istanbul) zum Thema „Turkey’s geopolitical balancing act between Russia and the West: Drivers and Prospect“. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/y3ev2cvc (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 18. Juni 2019:

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Philoxenia“, kuratiert von Tessa Szyszkowitz, spricht Annalisa Piras (a London-based Italian film director, producer and journalist) über ihr aktuelles Projekt „Wake Up Europe Festival“. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/y6427mhf (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

MITTWOCH, 19. Juni 2019:

9.00 Uhr Der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

