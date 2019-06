18.6., Währing: Info-Abend zur Gestaltung des Johann-Nepomuk-Vogl-Platzes

Wien (OTS/RK) - Währings Bezirksvorsteherin Silvia Nossek lädt am Dienstag, dem 18. Juni, zu einer Infoveranstaltung auf den Johann-Nepomuk-Vogl-Platz ein, bei der sie die Bürgerinnen und Bürger über die Neugestaltung des Platzes informiert. Ein Planungsbüro hat einen Vorschlag zur Gestaltung des Platzes erarbeitet, der auch Anregungen und Ideen von MarkstandlerInnen, interessierten AnrainerInnen sowie im Umfeld ansässigen Betrieben und Organisationen berücksichtigt. Diesen Vorschlag präsentiert Nossek am 18. Juni von 18 bis 20 Uhr direkt am Johann-Nepomuk-Vogl-Platz.

Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 18. Bezirk, Tel.: 01/4000-18110 bzw. E-Mail: post @ bv18.wien.gv.at

(Schluss) red



Info-Abend zur Gestaltung des Johann-Nepomuk-Vogl-Platzes

Datum: 18.06.2019, 18:00 - 20:00 Uhr

Ort: Johann-Nepomuk-Vogl-Platz, 1180 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion, Diensthabende/r Redakteur/in

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse