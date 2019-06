Green Events 2019 ausgezeichnet

Das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus und der Burgenländische Müllverband zeichneten am 13. Juni Österreichs nachhaltigste Veranstaltungen und Sportvereine aus.

Wien (OTS) - Bei der Green Events Austria Gala am 13. Juni im Schloss Esterhazy in Eisenstadt wurden zum achten Mal die nachhaltigsten Feste, Kulturveranstaltungen und Sportevents im Rahmen des Wettbewerbs „nachhaltig gewinnen!“ ausgezeichnet und mit einem Preisgeld von 20.000 Euro gewürdigt. Auch Sportvereine wurden für ihre nachhaltige Vereinstätigkeit geehrt. Umrahmt wurde die Gala von den Verleihungen des Österreichischen Umweltzeichens und der oeticket Sonderpreise 2019. Die Auszeichnungen wurden durch Sektionschefin Ulrike Rauch-Keschmann vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT), Christian Günther, Abteilungsleiter vom Bundesministerium für öffentlichen Dienst und Sport sowie zahlreicher Sponsoren im Beisein von über 120 Gästen vergeben.

Green Events Austria

Österreich ist mit der Initiative „Green Events Austria“ des BMNT seit vielen Jahren in Europa Vorreiter beim Thema nachhaltiger Veranstaltungsorganisation. Gegründet im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft 2006, setzt diese Initiative Green Event Standards und realisiert Projekte wie bspw. die „Infothek Green Events“. Green Events setzen auf die klimaschonende Anreise, forcieren das Angebot regionaler, biologischer Lebensmittel und Getränke und unterstützen so die lokale Wirtschaft. Durch den Einsatz von Mehrwegsystemen bei Green Events wird aktive Abfallvermeidung betrieben.

„Für viele österreichische Veranstalterinnen und Veranstalter ist nachhaltiges Planen und Organisieren von Events bereits selbstverständlich. Unsere Initiative Green Events Austria fördert Sportveranstaltungen, Kulturevents, Dorf- und Stadtfeste dieser Art. Jedes Jahr werden die besten Green Events aus ganz Österreich auf die Bühne gebeten – als eindeutiges Zeichen, dass nachhaltige Veranstaltungen die Zukunft sind“, so Sektionschefin Ulrike Rauch-Keschmann vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus.

Zum 8. Mal „nachhaltig gewinnen“

Der Wettbewerb „nachhaltig gewinnen!“ wurde vom Bund-Bundesländer-Netzwerk „Green Events Austria“ 2011 ins Leben gerufen und zeichnet jährlich nachhaltige Sport- und Kulturveranstaltungen, Feste und Events sowie seit 2017 auch Sportvereine aus. Bei allen acht Wettbewerben nahmen bisher rd. 660 Veranstaltungen mit mehr als 6,2 Millionen Teilnehmenden und Gästen aus ganz Österreich teil. In Summe wurden dabei fast 20.000 Green Event Maßnahmen realisiert. 2018/19 nahmen insgesamt 89 Veranstaltungen und Vereine aus allen Bundesländern teil, darunter 30 Sportevents und Sportvereine, sowie 22 Kulturveranstaltungen wie z.B. internationale Film-, Musik-, und Medienfestivals. In der Kategorie „Feste“ haben 37 Veranstaltungen eingereicht wie z.B. Bauernhof-, Stadt- und Gemeindefeste. Gemeinsam haben diese Veranstaltungen rund 3.700 Green Event Maßnahmen in die Tat umgesetzt.

„Mit einfachen Dingen, wie der klimaschonenden Anreise, dem Einsatz von Mehrwegbechern, dem Verzicht auf Getränkedosen und einem nachhaltigen regionalen Getränke- und Speiseangebot können Feste und Events viel ökologischer gestaltet werden“, betont Sektionschefin Ulrike Rauch-Keschmann.

Die Sieger in der Kategorie Feste/Events sind die WearFair +mehr 2018 (OÖ), das ADAMAH BioHoffest 2018 (NÖ) und Grün in Grein 2018 (OÖ).

Die Sieger in der Kategorie Kulturveranstaltungen sind das YOUKI - Internationales Jugend Medien Festival 2018 (OÖ), das wellenklaenge Festival für zeitgenössische Strömungen 2018 (NÖ) und der Tanztag 2018 (OÖ).

Die Sieger in der Kategorie Sportevents sind die Innsbruck-Tirol Rad WM 2018, das Lake of Charity in Salzburg 2018 und die 24 Stunden Burgenland Extrem Tour/Run 2019.

In der Kategorie nachhaltige Sportvereine gingen die Preise an den FC Judenburg, die Fitness Union Waldviertel und den teco7 Training Technopool FC aus dem Burgenland.

oeticket Green Events Sonderpreise 2019

Die oeticket Green Events Sonderpreise gingen an „Oper im Steinbruch“ (St. Margarethen) und „Seefestspiele Mörbisch“. Oeticket Geschäftsführer Christoph Klingler würdigte die Veranstalter für ihren Einsatz im Bereich der Nachhaltigkeit mit einem Medienpaket von jeweils 3.000 €. Für beide Kulturhighlights spielen die An- und Abreise mit klimafreundlichen Verkehrsmitteln, die Verpflegung mit regionalen, saisonalen, biologischen oder fair gehandelten Getränken und Lebensmitteln, die Vermeidung und Trennung von Abfällen, der schonende Umgang mit Energie und Wasser und die soziale Verantwortung eine wichtige Rolle.

Umweltzeichen Green Meeting, Events und Location sowie Mehrweg

Das Österreichische Umweltzeichen ist seit 1990 eine Erfolgsgeschichte der Umweltpolitik und zertifiziert umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen. Bereits über 4.400 Produkte, mehr als 400 Tourismusbetriebe, 78 Green Meetings-Veranstalter und 140 Bildungseinrichtungen sind Umweltzeichenträger. Im Rahmen der ebenfalls mit dem Umweltzeichen zertifizierten Green Events Austria Gala erhielten folgende Betriebe die Umweltzeichen-Urkunde: der Veranstaltungsort, das Schloss Esterházy als erste Green Location und die PanEvent GmbH als erster Green Meeting und Events Lizenznehmer im Burgenland. Das Klimabündnis Tirol wurde als nachhaltige Bildungseinrichtung sowie als neuer Green Meeting und Events Lizenznehmer ausgezeichnet. Die Vöslauer Mineralwasser GmbH erhielt für die neue 0,5 Liter Mehrwegglasflasche das Österreichische Umweltzeichen.

Start des Wettbewerbs „nachhaltig gewinnen“ 2019/2020

„Auch 2019/2020 werden wir diese Erfolgsgeschichte gemeinsam mit allen Partnern und Sponsoren fortsetzen“, eröffnete Sektionschefin Ulrike Rauch-Keschmann vom BMNT die neunte Periode des Wettbewerbs „nachhaltig gewinnen“.

Einreichmöglichkeit bis 8. April 2020. Die Veranstaltungen müssen zwischen 1. April 2019 und 31. März 2020 stattfinden. Die aktuellen Teilnahmebedingungen finden Sie hier: www.nachhaltiggewinnen.at



Nähere Informationen finden Sie unter www.nachhaltiggewinnen.at und https://www.bmnt.gv.at/umwelt/nachhaltigkeit/green_events/initiative/green_events_austria_gala2019.html



Fotos: www.bmnt.gv.at/service/fotoservice

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus

Michael Strasser

Pressesprecher der Bundesministerin

+43 1 71100 - DW 606716

michael.strasser @ bmnt.gv.at

http://bmnt.gv.at