Reminder: Einladung zur Pressekonferenz von Drei "In Linz beginnt's."

am 19. Juni 2019, 12:30 Uhr im Pressezentrum des OÖ Presseclubs

Wien (OTS) - In Linz beginnt’s. Drei setzt den nächsten Schritt in die Zukunft der Telekommunikation in Österreich. Aus diesem Anlass laden wir Sie herzlich ein zu einer Pressekonferenz.

Ihr Gesprächspartner:

Thomas Stelzer, Landeshauptmann von OÖ

Klaus Luger, Bürgermeister von Linz

Jan Trionow, CEO von Drei

Horst Hörtner, Senior Director Ars Electronica Futurelab

Datum: Mittwoch, 19.06.2019, um 12:30 Uhr

Ort: Pressezentrum des OÖ Presseclubs

Landstraße 31, 4020 Linz

Bitte beachten Sie, dass die Inhalte dieser Pressekonferenz einer feiertagsbedingten

SPERRFRIST bis Donnerstag, 20.6.2019, 10 Uhr

unterliegen.

Für Medienvertreter/-innen aus Wien stellt Drei eine Anreisemöglichkeit via Bahn und Shuttle zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um rasche Zusage unter presse@drei.com.



Freundliche Grüße,

Petra Jakob und Tom Tesch

Pressekonferenz von Drei: "In Linz beginnt's"

Drei setzt den nächsten Schritt in die Zukunft der Telekommunikation in Österreich. Aus diesem Anlass laden wir Sie herzlich ein zu einer Pressekonferenz.



Ihr Gesprächspartner:

Thomas Stelzer, Landeshauptmann von OÖ

Klaus Luger, Bürgermeister von Linz



Jan Trionow, CEO von Drei

Horst Hörtner, Senior Director Ars Electronica Futurelab



Datum: 19.06.2019, 12:30 - 13:45 Uhr

Ort: Pressezentrum des Oberösterreichischen Presseclubs

Landstraße 31, 4020 Linz, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Hutchison Drei Austria Gmbh

Tom Tesch

Pressesprecher

+43 (0) 50 660 33700

tom.tesch @ drei.com

www.drei.at/Presse