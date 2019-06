Freiheitliche Wirtschaft (FW) gratuliert Dr. Walter Rosenkranz zur neuen Aufgabe als Volksanwalt!

FW-Krenn: Die Volksanwaltschaft ist zu einem wichtigen Instrument bei Behördenproblemen geworden!

Wien (OTS) - „Das Team der Freiheitlichen Wirtschaft (FW) gratuliert Dr. Walter Rosenkranz zur Wahl zum Volksanwalt - der immerhin schon achten Funktionsperiode seit Bestehen. Gerade diese Funktion braucht hohe Expertise und menschliche Kompetenz, da sie einerseits eine wichtige Instanz der Kontrolle darstellt und man andererseits mit einer Vielzahl an Problembereichen mit Behörden konfrontiert wird und so den Bürgerinnen und Bürgern helfend zur Seite stehen muss. Gerade Unternehmer sind oft der Behördenwillkür ausgeliefert und werden in vielen Fällen im unternehmerischen Handeln blockiert und eingeschränkt. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und wünschen für die neue Herausforderung viel Kraft!“, so der Pressesprecher der Freiheitlichen Wirtschaft, Andreas Bussek.

