Lotto: Ein-Millionen-Gewinn in Wien

Jackpot beim Fünfer mit Zusatzzahl, 2 Joker, und jetzt Baumhaus-Urlaub gewinnen

Wien (OTS) - Mit einem Sologewinn und einem Jackpot endete die Lotto Ziehung am vergangenen Mittwoch. Einem Spielteilnehmer aus Wien gelang es als einzigem, die „sechs Richtigen“ zu tippen und damit exakt 1 Million Euro zu gewinnen. Er füllte sechs Tipps auf einem Normalschein aus und war im zweiten Versuch erfolgreich.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl hingegen gab es keinen Gewinn. Damit geht es hier am Sonntag um einen Jackpot, und im Topf werden rund 170.000 Euro liegen.

Luxus-Baumhaus-Urlaub

Bei Lotto gibt es jetzt traumhafte Luxus-Urlaube in der obersten Regenwald-Etage zu gewinnen: Ein besonderes Urlaubs-Erlebnis mitten in der Natur und doch mit allem erdenklichen Komfort. Unter allen Tipps der vier Ziehungen von 12. bis 23. Juni 2019 werden 45 Luxus-Baumhaus-Urlaube für zwei Personen – wahlweise in Thailand oder Südafrika – inkl. Business-Class-Flügen und 5.000 Euro Taschengeld verlost.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Mittwoch keinen Sechser. Die Rangsumme wurde auf die Fünfer aufgeteilt. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde werden rund 200.000 Euro erwartet.

Joker

Beim Joker gab es zwei Quittungen mit der richtigen Joker Zahl, und auf beiden war auch das „Ja“ angekreuzt. Die beiden Gewinner kommen aus Oberösterreich und aus dem Burgenland, und jeder der beiden gewinnt rund 84.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 12.06.2019

1 Sechser zu EUR 1.000.000,00 JP Fünfer+ZZ, im Topf blieben EUR 80.666,87 77 Fünfer zu je EUR 1.142,80 202 Vierer+ZZ zu je EUR 130,60 3.495 Vierer zu je EUR 41,90 4.992 Dreier+ZZ zu je EUR 13,20 56.688 Dreier zu je EUR 4,60 148.703 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 3 8 11 15 18 43 Zusatzzahl: 33

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 12.06.2019

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 36 Fünfer zu je EUR 6.035,50 2.173 Vierer zu je EUR 16,90 34.659 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 5 11 13 16 27 28

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 12.06.2019

2 Joker zu je EUR 83.984,10 5 mal EUR 8.800,00 74 mal EUR 880,00 816 mal EUR 88,00 7.981 mal EUR 8,00 81.592 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 4 3 1 1 7 4

