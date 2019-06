ASFINAG: Am Wochenende steht die nächste Reisewelle auf Österreichs Autobahnen bevor

Hochbetrieb durch Sommerferien-Beginn in Ungarn und Pfingstferien-Ende in Deutschland

Wien (OTS) - Für die kommenden beiden Wochenenden rechnet das ASFINAG-Verkehrsmanagement neuerlich mit deutlich mehr Verkehr auf den klassischen Reiserouten in Österreich. Verantwortlich dafür sind einerseits die Pfingstferien in Teilen Deutschlands, die erst am 22. Juni enden, sowie die ab 14. Juni beginnenden Sommerferien in Ungarn. Dazu kommt eine auch in Österreich „kurze Woche“ mit dem Feiertag am Donnerstag, den 20. Juni (Fronleichnam). Betroffen werden vor allem die Korridore Richtung Süden sein, also die A 8 Innkreis Autobahn, die A 10 Tauernautobahn, die A 9 Pyhrn Autobahn sowie die Strecke über den Brenner (A 12 und A 13).

Rockfestival in Nickelsdorf

Bereits begonnen hat das Nova Rock-Festival in Nickelsdorf, bis Samstag ist in diesem Bereich vor allem auf der A 4 Ost Autobahn (Anreisende aus Westen) und der S 4 sowie S 31 (Anreisende aus Süden) mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zum Festivalgelände und ab Sonntag mit entsprechendem Rückreiseverkehr zu rechnen. Die reguläre Zufahrt zum Gelände erfolgt über die Anschlussstelle Nickelsdorf, bei Staubildung wird der Verkehr zusätzlich über die Anschlussstelle Mönchhof geleitet.





