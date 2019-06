TRIGOS 2019: Gala der Nachhaltigkeitspioniere prämiert vorbildliches Unternehmertum

TRIGOS-Award geht an hollu, Social Impact Award, Deloitte, Neuburger Fleischlos, Vollpension Generationencafé und Lenzing. Antje von Dewitz, VAUDE-Geschäftsführerin erhält Ehrenpreis.

Wien (OTS) - Sechs österreichische Vorreiterbetriebe wurden im Rahmen einer feierlichen Gala mit dem TRIGOS – die Auszeichnung für Wirtschaften mit Verantwortung geehrt. Die Gewinnerunternehmen des TRIGOS zeichnen sich durch Verankerung von verantwortungsvollem Handeln im Kerngeschäft, innovative Initiativen, Maßnahmen und Projekte, die über den „state of the art“ hinausgehen sowie durch Beiträge zu den UN-Nachhaltigkeitszielen – den Sustainable Development Goals (SDGs) – aus. Antje von Dewitz, Geschäftsführerin des deutschen Outdoor-Ausrüsters VAUDE, erhielt den TRIGOS-Ehrenpreis für ihr umfassendes Nachhaltigkeitsmanagement: Faire Arbeitsbedingungen entlang der Lieferkette, sowie umweltfreundliche Materialien und Naturverbundenheit sind sprichwörtlich in die DNA des Familienunternehmens eingewebt.

220 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft verfolgten mit Spannung die Verleihung des TRIGOS im Marx Palast in Wien. In einer Videobotschaft zeigte Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen seine Wertschätzung gegenüber allen Unternehmen, die zur österreichischen Zukunftsfähigkeit beitragen. DI.in Maria Patek, Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus sowie BMDW-Sektionschefin, Mag.a Cynthia Zimmermann gratulierten den UnternehmensvertreterInnen vor Ort persönlich.

Die Gewinner des TRIGOS Österreich 2019

Eine ExpertInnenjury nominierte aus 147 Einreichungen insgesamt 18 Unternehmen, woraus je TRIGOS-Kategorie ein Gewinner ausgezeichnet wurde:

Kategorie „Vorbildliche Projekte“

hollu Systemhygiene GmbH – für die strategische Integration der UN-Nachhaltigkeitsziele auf allen Ebenen des Unternehmens– www.hollu.at

Kategorie „MitarbeiterInnen-Initiativen“

Deloitte Österreich – für das Social Franchise Projekt „found!“ zur Integration von anerkannten Flüchtlingen in den österreichischen Arbeitsmarkt mit Zukunftsperspektive. – www2.deloitte.com/at/de.html

Kategorie „Internationales Engagement“

Social Impact Award gemeinnützige GmbH – für die Vernetzung sozialer Start-ups in Ostafrika und Zentralasien mit etablierten Unternehmen, um Wissenstransfer und internationale Kooperationen vor Ort zu fördern. – https://austria.socialimpactaward.net/

Kategorie „Regionale Wertschaffung“

Neuburger Fleischlos GmbH – für das klare Bekenntnis und die Risikobereitschaft für den Standortausbau in einer von Abwanderung geprägten Region mit Fleischersatzprodukten aus selbst gezüchteten Pilzen. – https://hermann.bio/

Kategorie „Social Innovation & Future Challenges“

Vollpension Generationencafé GmbH – für die Beschäftigung von SeniorInnen, um Altersarmut und Isolation entgegenzuwirken, welches zugleich einen möglichen Umgang mit alternder Gesellschaft aufzeigt. – www.vollpension.wien/

Kategorie „Klimaschutz“

Lenzing AG – für den Einsatz von Baumwollabfällen als Ausgangsstoff zur Herstellung neuwertiger und umweltfreundlicher TENCEL™ Lyocellfasern als Lösungsansatz für die steigende Textilabfallproblematik. – www.lenzing.com/de

Die Gewinner des TRIGOS erhielten auch in diesem Jahr die von gabarage upcycling design gestalteten Trophäen. Der Social Business-Betrieb fördert ehemals suchtkranke Personen und unterstützt diese beim Wiedereinstieg in den Regelarbeitsmarkt.

Alle Details und Fotos finden Sie demnächst unter www.trigos.at.

TRIGOS-Träger – Eine einzigartige Plattform aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft

Hinter dem TRIGOS steht eine einzigartige Trägerschaft aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft, die den Preis seit 2004 einmal jährlich an österreichische Vorzeigeunternehmen mit besonderer Verantwortungsübernahme vergibt. Die Träger des TRIGOS 2019 sind Caritas, Industriellenvereinigung (IV), Österreichisches Rotes Kreuz, respACT – austrian business council for sustainable development, Umweltdachverband sowie die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

