Die „Starnacht am Wörthersee 2019“ am 20. Juli in ORF 2

Präsentation des sommerlichen Musik-Events in Klagenfurt

Wien (OTS) - Sommerfeeling, Stars und Hits – beim traditionellen Pressegespräch präsentierten heute, am 12. Juni 2019, ORF-Sendungsverantwortlicher Florian Illich und ip|media-Chef Martin Ramusch in der Villa Lido in Klagenfurt die Höhepunkte der „Starnacht am Wörthersee 2019“. Und im Line-up für die Generalprobe am 19. und die Live-Sendung am 20. Juli ab 20.15 Uhr live in ORF 2 und im MDR sind zahlreiche Stars und Publikumslieblinge mit dabei: Bereits fix sind Andreas Gabalier, DJ Ötzi, Roland Kaiser, Beatrice Egli, Nik P., Albano Carrisi, Lena, Álvaro Soler, Adel Tawil, Semino Rossi, Jeanette Biedermann und PAENDA. Moderiert wird der Sommerevent einmal mehr von Barbara Schöneberger und Alfons Haider. Anschließend an die Live-Show wird vom ORF übrigens noch ein DJ-Ötzi-Special aufgezeichnet, das im September zu dessen 20-jährigem Bühnenjubiläum ausgestrahlt wird.

Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser: „Mein Lieblingsort ist hier in der Ostbucht des Wörthersees und die Bilder der unbeschreiblichen Landschaft und des Sees werden in ganz Europa gesehen werden. Dank dem ORF und seinen Kooperationssendern wird eine einmalige Atmosphäre aus unserem Bundesland weit über die Grenzen hinausgetragen.“

ORF-Sendungsverantwortlicher Florian Illich: „Wir freuen uns sehr über das 20. Jubiläum der ,Starnacht am Wörthersee‘, es zeigt, dass das Format sich mit der Zeit weiterentwickelt hat und zu einer starken Marke gewachsen ist. Ganz besonders freut es uns, dass wir auch für die Jubiläumsausgabe zahlreiche Stars verpflichten konnten, die eine fulminante Show versprechen. Bedanken möchte ich mich vor allem bei unserem Publikum für die langjährige Treue.“

Veranstalter Martin Ramusch: „Für mich sind 20 Jahre Starnacht etwas ganz Besonderes. Ich bin sehr stolz und vor allem dankbar, dass Landeshauptmann Peter Kaiser, Bürgermeisterin Luise Mathiaschitz, der ORF und all unsere Sponsoren so hinter uns stehen."

Ing. Michael Götzhaber, Technischer Direktor des ORF: „Die ORF-Technik macht die ‚Starnacht‘ dank Top-Qualität in Bild, Klang und Übertragungstechnik auch heuer wieder zu einem ganz besonderen Fernsehabend für alle Musikfans.“

ORF-TVthek-Leiterin Lisa Zuckerstätter: „Die ORF-TVthek übernimmt es auch heuer wieder, den Musik-Event ‚Starnacht‘ via Live-Stream und Video-on-Demand auch für all jene Fans bereitzustellen, die online oder mobil mit dabei sein möchten.“

Klagenfurts Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz: „Seit nunmehr acht Jahren ist die Starnacht in der Klagenfurter Ostbucht zu Hause. Das ist für uns eine ganz tolle Gelegenheit, der Welt zu zeigen, wie schön es bei uns ist.“

Bei der Presse-Präsentation in der Villa Lido, durch die ORF-Kärnten-Programmchef Martin Weberhofer führte, waren weiters mit dabei: Adolf Kulterer, Obmann des Tourismusverbandes, Roland Sint, Geschäftsführer des Wörthersee Tourismus, Ing. Klaus Wachschütz, Technischer Leiter des ORF Kärnten, Alfons Haider, DJ Ötzi und Nik P.

Modernste Technik für die „Starnacht“

Gestochen scharfe Bilder in High-Definition gibt es auch heuer wieder bei der TV-Übertragung der „Starnacht am Wörthersee“: Die ORF-Technik sorgt mit einem HD-Übertragungswagen und zahlreichen HD-Kameras dafür, dass die „Starnacht“ auch für das Fernseh-Publikum zum Erlebnis wird. Fans können die hochkarätigen Darbietungen aus den unterschiedlichsten Kameraperspektiven mitverfolgen, produziert wird mit Funkkameras, Kamerakränen und einer hochmobilen „Steadicam“. Zusammen mit modernster Lichtregie und bester Tonqualität erlebt man damit auch vom Wohnzimmer aus einen Live-Event der Extraklasse.

Starnacht“ live und on demand auf der ORF-TVthek

Bei der „Starnacht“ dabei sein und die Auftritte seiner Lieblingskünstlerinnen und Lieblingskünstler genießen kann man 2019 in Österreich und im Ausland auch wieder am PC, Laptop, Tablet oder Smartphone: Die ORF-TVthek liefert wie gewohnt den Live-Stream auf alle Devices und stellt den Event zum „Nachsehen“ sieben Tage lang als Video-on-Demand zur Verfügung.

Auf extra.ORF.at haben Userinnen und User die Möglichkeit, ein VIP-Package (inkl. Tickets für die Liveshow am Samstag und Übernachtung) zu gewinnen.

Tickets für die Generalprobe und die Live Show sind unter www.oeticket.com erhältlich.

