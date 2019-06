Fußball: U21-EM mit Österreich mehr als 20 Stunden in ORF 1, ORF SPORT + und in der ORF-TVthek

Ab 16. Juni live, Österreich – Deutschland am 23. Juni im ORF-1-Hauptabend

Wien (OTS) - Für die ORF-Fußballfans gibt es keine Sommerpause, denn:

Vom 16. bis 30. Juni findet in Italien die U21-EM statt und das ÖFB-Team ist als eines von nur zwölf Teams mit dabei. Grund genug, die Spiele der Gregoritsch-Elf gegen Serbien (17. Juni), Dänemark (20. Juni) und Deutschland (23. Juni) live in ORF 1 zu zeigen, das Spiel gegen das DFB-Team steht dabei um 20.15 Uhr auf dem Programm. Weitere Spiele sind live in ORF SPORT + bzw. als Live-Stream in der ORF-TVthek zu sehen. Das Finale geht am 30. Juni in Udine in Szene, OSP ist ab 20.15 Uhr live mit dabei.

Kommentatoren der ORF-Live-Übertragungen sind Oliver Polzer, Boris Kastner-Jirka, Michael Bacher und Toni Oberndorfer, im Studio analysieren Rainer Pariasek bzw. Bernhard Stöhr sowie die Fußballexperten Herbert Prohaska und Helge Payer. Für ORF-„Heimkehrer“ Payer „gibt es doch kaum etwas Schöneres, als den Superstars von morgen, die zum Teil schon jetzt Leistungsträger ihrer Klubs sind, bei der Arbeit und ihren weiteren Entwicklungsschritten zuzusehen.“

Der EM-Fahrplan im ORF:

Sonntag, 16. Juni

20.15 Uhr, OSP: Italien – Spanien

Montag, 17. Juni

18.10 Uhr, ORF 1: Serbien – Österreich

20.55 Uhr, ORF-TVthek: Deutschland – Dänemark

Dienstag, 18. Juni

20.55 Uhr, ORF-TVthek: England – Frankreich

Mittwoch, 19. Juni

18.15 Uhr, OSP: Spanien – Belgien

Donnerstag, 20. Juni

18.10 Uhr, ORF 1: Dänemark – Österreich

20.45 Uhr, OSP: Deutschland – Serbien

Freitag, 21. Juni

20.15 Uhr, OSP: Frankreich – Kroatien

Samstag, 22. Juni

20.15 Uhr, OSP: Spanien – Polen bzw. Belgien – Italien

Sonntag, 23. Juni

20.15 Uhr, ORF 1: Österreich – Deutschland

Montag, 24. Juni

20.15 Uhr, OSP: Frankreich – Rumänien bzw. Kroatien – England

Donnerstag, 27. Juni

17.45 Uhr, OSP: Semifinale 1

20.55 Uhr, ORF-TVthek: Semifinale 2

Sonntag, 30. Juni

20.15 Uhr, OSP: Finale

