Powerlines Group erneut erfolgreich im Schweizer Nahverkehr

Auftrag von BLT Baselland Transport AG zur Erneuerung der Straßenbahn-Fahrleitungsanlage zwischen Haltestelle Zoo und Haltestelle Binningen Oberdorf in Basel

Wolkersdorf im Weinviertel (OTS) - Über ihre deutsche Tochtergesellschaft SPL Powerlines Germany konnte die Powerlines Group erneut einen Auftrag im Schweizer Nahverkehr gewinnen.

Der Auftrag von BLT Baselland Transport AG umfasst die Erneuerung der Straßenbahn-Fahrleitungsanlage zwischen den Haltestellen Zoo und Binningen Oberdorf in Basel. Dieser Abschnitt des Basler Straßenbahnnetzes wird von den Linien 10 und 17 befahren. Die SPL Powerlines Germany wird 27 Peiner-Maste und 35 Aluminium-Zweigleisausleger errichten und insgesamt 2,5 km Fahrleitung installieren. Die Bauarbeiten, die in den Betriebspausen in der Nacht umgesetzt werden, haben diese Woche begonnen und werden im November 2019 abgeschlossen sein.

Gerhard Ehringer, CEO der Powerlines Group: "Über unsere Tochtergesellschaften SPL Powerlines Germany und Powerlines Products haben wir in der Schweiz schon mehrmals erfolgreich Projekte abgewickelt. Dieser Auftrag freut mich allerdings besonders, da uns mit BLT Baselland Transport AG eine langjährige sehr gute Kundenbeziehung verbindet."

