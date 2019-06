Andreas Waldsich neuer Geschäftsführer im St. Josef Krankenhaus

Wien (OTS) - Mit Anfang Juni hat Mag. Andreas Waldsich, MIM (34) die Geschäftsführung im

St. Josef Krankenhaus Wien, einem Haus der Vinzenz Gruppe, übernommen. Der gebürtige Burgenländer bringt umfassende Erfahrung im Krankenhaus- und Sozialbereich mit.

Nach dem Studium der Internationalen Betriebswirtschaft und von International Management in Wien und Mailand begann Andreas Waldsich seine berufliche Karriere zunächst als Risikomanager in der Raiffeisen Holding NÖ-Wien. Anschließend war er über mehrere Jahre Geschäftsführer der CONCORDIA Proiecte.sociale in der Republik Moldau, bevor er 2014 ins Herz-Jesu Krankenhaus, ebenfalls ein Haus der Vinzenz Gruppe, wechselte. Dort konnte er umfangreiche Erfahrung im Bereich der Krankenhausführung und ab 2018 auch in der kaufmännischen Leitung der Origo Gesundheitszentren der Vinzenz Gruppe sammeln.

Den Wechsel in das gemeinnützige Ordensspital im 13. Bezirk sieht er als große Chance: „Das St. Josef Krankenhaus ist ein tolles Spital mit Top-Mitarbeitern. Als Fachklinik mit Eltern-Kind-Zentrum, Onkologie und Tumorchirurgie ist es auch strategisch sehr gut aufgestellt. Ich freue mich schon sehr darauf, gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dieses Potential zu nutzen und unseren Patientinnen und Patienten medizinische und pflegerische Betreuung auf höchstem Niveau zu bieten.“ Das gemeinnützige Ordensspital in Wien Hietzing verfügt über 220 Betten und steht allen Menschen offen.

Fotomaterial unter http://www.sjk-wien.at/ueber-uns/presse/presseinformationen/ bzw. www.vinzenzgruppe.at/presse

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Anita Knabl-Plöckinger, MAS

St. Josef Krankenhaus GmbH

Leitung Kommunikation

Auhofstraße 189, 1130 Wien

T: +43 1 878 44-4580

M: +43 664 88 41 96 44

anita.knabl-ploeckinger @ sjk-wien.at

www.sjk-wien.at