FEMALE lebt und arbeitet in Wien

Ausstellung in der Galerie Rudolf Leeb

Wien (OTS) - Nach fast drei Jahren Ausstellungstätigkeit unter dem Label ARCC.art wird die Galerie umbenannt in Galerie Rudolf Leeb. Die eigentümergeführte Galerie wird sich künftig verstärkt um die Präsentation, Förderung und Entwicklung von jungen nationalen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern bemühen, deren Lebensmittelpunkt - studieren - leben - arbeiten - Wien ist. Die Galerie soll ein Ort werden, an dem emerging artists entdeckt und gefördert werden können. Entscheidend für den Erfolg des Projekts ist natürlich, dass sich der Markt für den Nachwuchs öffnet und ihn aktiv in seiner Entwicklung unterstützt.

Wir starten unsere Transformation am 18. Juni 2019 um 17 Uhr mit einer Open Studio Night der jungen Künstlerin Veronika Suschnig und präsentieren ab 26. Juni 2019, 19 Uhr die Ausstellung FEMALE - lebt und arbeitet in Wien.

Diese Ausstellung versammelt aktuelle Arbeiten von 13 Künstlerinnen mit Lebens- und Arbeitsmittelpunkt in Wien. In den Fokus rückt eine Generation junger Künstlerinnen, deren Praxis sich durch profunde Materialkenntnis, mediale Experimentierfreude, wie auch künstlerische Autonomie auszeichnet. Ziel der Ausstellung ist es, eine neue Generation von Künstlerinnen sichtbar zu machen und so im Feld gegenwärtiger Diskurse zu verorten.



Die Ausstellung wird von Veronika Rudorfer kuratiert und von Nina Schedlmayer eröffnet. Laufzeit bis 31. Juli 2019.

Female - lebt und arbeitet in Wien

Mit Arbeiten von Alexandra Baumgartner | Ina Aloisia Ebenberger | Lilya Corneli | Birgit Graschopf | Song Jing | Kaja Clara Joo | Zhanina Marinova | Karina Mendreczky | Hanna Schibel | Anna Steinhäusler | Veronika Suschnig | Alexandra Tatar | Daniela Zeilinger

Datum: 26.06.2019, 19:00 - 22:00 Uhr

Ort: Galerie Rudolf Leeb

Kaiserstrasse 76, 1070 Wien, Österreich

Url: http://www.galerierudolfleeb.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Rudolf Leeb, rudolf.leeb @ galerierudolfleeb.at, Tel.: 0676 9724402