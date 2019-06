ORF SPORT + mit der Volleyball CEV European League

Am 12. Juni im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 12. Juni 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Volleyball CEV Golden European League Women Österreich – Ungarn um 17.40 Uhr, von der Volleyball CEV Silver European League Men Österreich – Ungarn um 20.15 Uhr sowie von den Spielen Deutschland – Spanien (zeitversetzt um 23.00 Uhr) und Frankreich – Norwegen (zeitversetzt um 0.00 Uhr), die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und „Formula E Street Racers“ um 22.30 Uhr.

Nur drei Tage nach dem Länderspiel-Doppel in Schwechat treffen Österreichs Volleyball-Damen und -Herren am 12. Juni in Graz auf die ungarischen Nationalteams. Kommentator ist Boris Kastner-Jirka.

Von 7. Juni bis 7. Juli geht in Frankreich die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen über die Bühne. 24 Mannschaften kämpfen in sechs Gruppen um den Einzug in das Achtelfinale. Die USA gehen als Titelverteidiger in die WM. Die Kommentatoren sind Erwin Hujecek (Spiel 1) und Anna-Theresa Lallitsch (Spiel 2). (ORF-TVthek:

Deutschland – Spanien live von 17.55 bis 20.00 Uhr, Frankreich – Norwegen live von 20.55 bis 23.00 Uhr)

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

