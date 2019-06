TOBALIE: Social Business für den cleveren Haustierhalter

Startschuss für die neue Tier-Plattform TOBALIE. Vom ersten Gedanken an ein tierisches Familienmitglied, durch jede Lebenslage, bietet TOBALIE alles rund ums Thema Haustiere.

Wien (OTS) - Anfang Mai ist es geschafft, das junge Team rund um TOBALIE ist online! Das motivierte fünfköpfige Team blickt auf monatelange Vorbereitung zurück. „Wir möchten mit TOBALIE den Dschungel an Fehlinformationen im Netz beenden“, so Gründer und Geschäftsführer Tobias Amesberger. Die zweite Gründerin und Hundepsychologin Nathalie Sari zeigt sich erfreut und unterstreicht die Unabhängigkeit von TOBALIE: „Uns war es wichtig, dass kein Unternehmen TOBALIE Dinge vorschreibt. Was zählt ist das Wohl der Tiere, und darauf sind wir sehr stolz!“

TOBALIE schlägt das passende Tier zu jeder Lebensweise vor

Aller Anfang ist schwer und oft weiß man nicht so recht, welches Tier und welche Rasse zu einem passt. TOBALIE schafft mit dem Pet Finder Abhilfe: Mit nur wenigen Klicks legt man fest, was einem bei seinem zukünftigen Tier wichtig ist – z. B., ob es aktiv ist oder eher ein Kuschelpartner, oder ob es Kinder verträglich ist. TOBALIE erledigt den Rest und gibt Antworten auf die Frage „Welches Tier passt zu mir?“

Wie lange man für das Tier Zeit hat und in welcher Umgebung man lebt sind essentielle Faktoren, wenn es um die richtige Tierwahl geht. TOBALIE geht weiter und erfasst rund 26 Faktoren, um die optimale Auswahl zu treffen. Derzeit hat der Pet Finder Infos zu folgenden Tieren: 508 Hunderassen, 103 Katzenrassen und bald auch Nagetiere, Reptilien, Fische, Vögel. Das Neue ist: Man bekommt nicht nur eine Rasse vorgeschlagen, sondern gleich das passende Tier samt Eigenschaften. „Jedes Tier ist ein Individuum und einzigartig, von der Rasse lassen sich ungefähre Eigenschaften abschätzen uns geht es darum, die Tiere als fühlende Lebewesen zu sehen und sie auch so zu behandeln“ ergänzt Sari. Vorrangig werden dabei die Tierheime, behandelt.

Das Pet-Profil - der digitale Ausweis für deinen Liebling

Dieses Profil ermöglicht die unkomplizierte Speicherung aller Befunde und Dokumente deines Tierbegleiters. So hat man immer alles dabei. Man kann sich bequem Erinnerungen an Impfungen, Termine und alles was man braucht einspeichern. Beim Teilen des Profils mit z.B. Tiersittern, Familie haben diese alles Informationen parat.



Nicht nur das richtige Tier finden, sondern es auch optimal versorgen

Ein integrierter Online-Shop bietet alles, was das Herz der Tiere begehrt. „Wir möchten die besten Produkte ohne Zucker und anderen ungesunden Zusatzstoffen anbieten – und nicht die der Meistwerbenden“, so Nathalie Sari. Auch in schwierigen Zeiten hilft TOBALIE und bietet Beratung rund um Training, Erziehung eurer Lieben an. „Einhundertprozent Bedürfnisabdeckung und professionelle Beratung in Sachen Tierhaltung, das ist unser Motto“, so Amesberger abschließend.

Die ganze Welt von TOBALIE finden Sie unter www.TOBALIE.at

Bilder unter: https://bit.ly/2Kglk47

Die Bilder können zu Pressezwecken unter Angabe der Copyrights kostenfrei abgedruckt werden.

Über TOBALIE

TOBALIE ist der Experte in Sachen Tierhaltung und Gestaltung eines artgerechten Lebens für alle Haustiere. Es steht keine Finanzierung von Unternehmen im Hintergrund, die TOBALIE eine Agenda vorgeben. TOBALIE ist unabhängig und hat sich nur einem verschrieben: Dem Wohl der Tiere und Tierbesitzer. Gründer sind Tobias Amesberger und Nathalie Sari.

