Lotto: Tiroler knackt Dreifachjackpot und gewinnt rund 3,5 Millionen Euro

Solo-Joker in NÖ mit 283.600 Euro, und jetzt Baumhaus-Urlaub gewinnen

Wien (OTS) - Es scheint sie doch zu geben, die ausgleichende Gerechtigkeit: Da ist es im Vorjahr keinem einzigen Tiroler bzw. keiner einzigen Tirolerin geglückt, die „sechs Richtigen“ zu tippen, und heuer gibt es bereits drei Sechser in Tirol. Jüngster Streich: Am Pfingstsonntag. Einem Spielteilnehmer aus dem Unterland ist es per Quicktipp gelungen, die „sechs Richtigen“ zu erraten und damit den Dreifachjackpot im Alleingang zu gewinnen. Für seinen Solo-Sechser erhält er rund 3,5 Millionen Euro, und das ist der zweithöchste Sechser im heurigen Jahr.

Fünf Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl. Ein Steirer, ein Ober- und ein Niederösterreicher sowie zwei win2day-User erhalten dafür jeweils rund 31.900 Euro.

Luxus-Baumhaus-Urlaub

Bei Lotto gibt es jetzt traumhafte Luxus-Urlaube in der obersten Regenwald-Etage zu gewinnen: Ein besonderes Urlaubs-Erlebnis mitten in der Natur und doch mit allem erdenklichen Komfort. Unter allen Tipps der vier Ziehungen von 12. bis 23. Juni 2019 werden 45 Luxus-Baumhaus-Urlaube für 2 Personen – wahlweise in Thailand oder Südafrika – inkl. Business-Class-Flügen und 5.000 Euro Taschengeld verlost.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Sonntag keinen Sechser. Die Rangsumme wurde auf die Fünfer aufgeteilt. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde werden rund 150.000 Euro erwartet.

Joker

Einen Sologewinn gab es auch beim Joker. Ein Niederösterreicher hatte als einziger die richtige Joker Zahl auf seiner Quittung, und seine Entscheidung, das „Ja“ anzukreuzen, wurde mit rund 283.600 Euro belohnt.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 09.06.2019

1 Sechser zu EUR 3.466.008,20 5 Fünfer+ZZ, zu je EUR 31.885,70 153 Fünfer zu je EUR 1.136,70 338 Vierer+ZZ zu je EUR 154,30 7.052 Vierer zu je EUR 41,10 8.778 Dreier+ZZ zu je EUR 14,80 108.308 Dreier zu je EUR 4,80 280.407 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 03 16 17 24 26 41 Zusatzzahl: 42

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 09.06.2019

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 68 Fünfer zu je EUR 6.034,10 4.041 Vierer zu je EUR 17,20 61.941 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 01 03 12 26 29 39

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 09.06.2019

1 Joker EUR 283.591,60 17 mal EUR 8.800,00 158 mal EUR 880,00 1.306 mal EUR 88,00 14.003 mal EUR 8,00 138.564 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 0 1 6 9 5 2

