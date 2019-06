Drozda fordert sofortige Schließung des Saudi-Zentrums

Abdullah-Zentrum schweigt zu massiven Menschenrechtsverletzung in Saudi-Arabien – Österreich muss ein Zeichen setzen

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda hat heute, Montag, die Forderung der SPÖ nach einer sofortigen Schließung des umstrittenen Saudi-Zentrums KAICIID (König-Abdullah-Zentrum für interreligiösen und interkulturellen Dialog) bekräftigt. „Die Menschenrechtssituation in Saudi-Arabien ist inakzeptabel. Es geht mittlerweile so weit, dass Saudi-Arabien am 23. April in einer Massenhinrichtung 37 Menschen, darunter auch Minderjährige, exekutieren ließ. Aufrechte Vertreter der liberalen Demokratie sind immer strikte Gegner der Todesstrafe. Das gilt erst recht, wenn Minderjährige von Exekutionen betroffen sind. Ich appelliere an die Übergangsregierung - allen voran Kanzlerin Bierlein und Außenminister Schallenberg, diese Situation nicht länger zu akzeptieren und mit der Schließung des Abdullah-Zentrum ein klares Zeichen zu setzten“, so Drozda. **** (Schluss) mr

