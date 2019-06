NM Group kündigt nächstes europäisches PLS-CADD(TM) Schulungsseminar in Berlin an

Knaresborough, England (ots/PRNewswire) - Die NM Group hat eine neue Veranstaltung für ihre gefragten PLS-CADD-Schulungen angekündigt. In diesen Schulungen, die in Zusammenarbeit mit Power Line Systems durchgeführt werden, werden die Teilnehmer in der Nutzung der Softwareprodukte für Stromleitungsdesign PLS-CADD(TM), PLS-POLE(TM) und TOWER(TM) unterwiesen. Diese genehmigte Schulungsveranstaltung findet vom 16. bis 20. September in Berlin statt.

Die Schulung wird von Paul Richardson (B Eng. hons, CEng, MICE) geleitet, einem sehr erfahrenen Stromleitungstechniker mit über 25 Jahren Erfahrung und langjährigem Befürworter der PLS-Software. Die Schulung richtet sich an Ingenieure für Oberleitungsdesign und zeigt, wie die branchenführende Konstruktionssoftware zur Optimierung von Übertragungs- und Versorgungsprojekten eingesetzt werden kann. Die Kursmodule beinhalten Strukturdesign, durchhängende Leitungen sowie Plan- und Profilzeichnungen.

Informationen zu Power Line Systems

Power Line Systems, Inc wurde 1984 zur Entwicklung von Engineering-Software für strukturelles und geometrisches Design elektrischer Stromleitungen gegründet. Mit den Softwarelösungen PLS-CADD(TM), PLS-POLE(TM) und TOWER(TM) entwickelte sich PLS zum globalen Marktführer für Software für Hochspannungs- und Versorgungsleitungen. Weitere Informationen erhalten Sie bei PLS im Internet unter www.powline.com.

Informationen zur NM Group

Die NM Group ist ein spezialisierter Anbieter für Kostenmanagement, Überwachung und Mapping-Lösungen für die Energiebranche. Das Unternehmen wendet verschiedene Fernerkundungs- und georäumliche Techniken an und bietet umfassende Dienstleistungen von der Datenerfassung über Engineering bis zur Analyse. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nmgroup.com.

Rückfragen & Kontakt:

Tim Hustwayte,

+44-(0)1423-206-399

tim.hustwayte @ nmgroup.com