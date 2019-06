SP Ludwig: Christian Deutsch als Wahlkampfleiter ist eine sehr gute Entscheidung

Wien (OTS/SPW) - Der Wiener Bürgermeister und SPÖ Wien-Vorsitzender Dr. Michael Ludwig begrüßt die Bestellung von Christian Deutsch zum Wahlkampfleiter für die Nationalratswahl: „Christian Deutsch ist ein sehr erfahrener und äußerst konsequenter Politiker. Seine Bestellung zum Wahlkampfleiter ist eine sehr gute Entscheidung.“



Die Wiener SPÖ werde Seite an Seite mit der Bundespartei in die Nationalratswahl ziehen. „Wir in Wien unterstützen Dr.in Pamela Rendi-Wagner mit ganzer Kraft. Die Nationalratswahl ist für uns in Wien eine ganz wichtige Wahl. Wir werden als SPÖ deutlich machen, dass der soziale Zusammenhalt in unserem Land prioritär ist. Die Themem liegen auf der Hand: das leistbare Wohnen, die beste Gesundheitsversorgung und Pflege für alle und ein klarer Schwerpunkt auf die Bereiche Bildung und Arbeit“, betont Ludwig.



Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Kommunikation

Tel.: 01/534 27 221

http://www.spoe.wien