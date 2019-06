Rendi-Wagner holt Christian Deutsch als Wahlkampfleiter der SPÖ

Schlagkraft der SPÖ maßgeblich verstärkt – „Mit Mut, Entschlossenheit und Kampfgeist ist für die SPÖ bei der Nationalratswahl alles möglich“

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner hat heute, Freitag, in Sachen Wahlkampfleitung für die Nationalratswahl betont: „Ich freue mich, dass ich Christian Deutsch als Wahlkampfleiter für diese wichtige Wahlauseinandersetzung gewinnen konnte“, so Rendi-Wagner zur Erweiterung ihres Teams. „Er ist ein gut vernetzter, erfahrener Wahlkämpfer, der die Partei in- und auswendig kennt“, sagt Rendi-Wagner, die mit ihrer Entscheidung „die Schlagkraft der SPÖ maßgeblich verstärkt“ sieht. ****

„Mit Mut, Entschlossenheit und Kampfgeist ist bei der Nationalratswahl für die SPÖ alles möglich. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir diese Chance wie in der Vergangenheit auch diesmal gemeinsam nutzen werden“, sagt Rendi-Wagner.

„Ich freue mich auf die intensive Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Vollprofi“, sagt Thomas Drozda, der sich als Bundesgeschäftsführer über die Verstärkung seines Teams freut.

Zur Person:

Von 2008 bis 2014 war Christian Deutsch Landesparteisekretär der SPÖ Wien. Seine politische Laufbahn startete Deutsch ab 1983 als Landessekretär der Sozialistischen Jugend Wien. 1987 wurde er Vorsitzender der SPÖ Alterlaa in Wien Liesing und Bezirksrat in Liesing. Einer seiner politischen Schwerpunkte ist der MieterInnenschutz. Deutsch war von 1989 bis 2003 Vorsitzender der Mietervereinigung Liesing und zwischen 1991 und 2003 Landes- und Verbandsvorstandsmitglied der Mietervereinigung.

Seit 2001 ist er für die SPÖ im Gemeinderat mit dem Schwerpunkt Gesundheit und Wohnen. Seit 1997 ist er stellvertretender Bezirksvorsitzender der SPÖ Wien Liesing. Seit 2018 ist Deutsch Vorsitzender der Wiener Volkshochschulen. (Schluss) mb/bj

