ÖVP - T E R M I N E

KW 24. von 10. Juni 2019 bis 16. Juni 2019

Wien (OTS) - Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-602



MONTAG, 10. Juni 2019

13:30 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nimmt an der Bezirksrinderschau der FIH-Züchter im Rahmen des Andorfer Volksfestes mit Ehrenpreisübergabe teil (Volksfestgelände, 4770 Andorf)



DIENSTAG, 11. Juni 2019

12:00 Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka nimmt an der Filmvorführung "Sprich mit mir" teil (Metro Kinokulturhaus, Johannesgasse 4, 1010 Wien)



17:00 Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka lädt zur Vernissage "Kunst im Parlament 2019" ein (Parlament, 1010 Wien)



MITTWOCH, 12. Juni 2019

09:00 Plenum des Nationalrates (Parlament, 1010 Wien)



10:30 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt an der Wallfahrt des Österreichischen Seniorenbundes teil (Jesuitenkirche, Karl-Rahner-Platz 2, 6020 Innsbruck)



18:30 Politische Akademie-Präsidentin Mag. Bettina Rausch, MBA, begrüßt bei der Veranstaltung "Aufgeblättert: Zwei Lebenswege. Eine Debatte" mit Landeshauptmann a.D. Dr. Erwin Pröll (Fuhrgassl-Huber, Neustift am Walde 68, 1190 Wien)



DONNERSTAG, 13. Juni 2019

09:00 Plenum des Nationalrates (Parlament, 1010 Wien)



18:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt am gesundheitspolitischen Forum teil (Skylounge der Uni Wien, Oskar-Morgenstern-Platz 1, 1090 Wien)



19:00 Diskussionsabend des Soroptimist Club Wels mit Bundesleiterin der ÖVP Frauen Dr. Juliane Bogner-Strauß zum Thema "Nach 100 Jahren Frauenwahlrecht, was kommt?" (Raiba, Kaiser-Josef-Platz 58, 4600 Wels)



19:00 Podiumsdiskussion der Wiener Zeitung mit Politische Akademie-Präsidentin Mag. Bettina Rausch, MBA, zum Thema "Demokratie! – Zwischen System-Verdruss und Aufbruchsstimmung" (Unteres Belvedere, Rennweg 6, 1030 Wien)



FREITAG, 14. Juni 2019

19:30 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nimmt an der Fahrzeugsegnung der Freiwilligen Feuerwehr Eisenbirn teil (4792 Münzkirchen)



SAMSTAG, 15. Juni 2019

09:30 MEP Mag. Lukas Mandl nimmt am Festakt im Rathaus Gerasdorf zu "20 Jahre Stadt Gerasdorf" teil (Kirchengasse 2, 2201 Gerasdorf bei Wien)



13:00 Bundesleiterin der ÖVP Frauen Dr. Juliane Bogner-Strauß nimmt an der "ÖAAB-Bundesfrauenkonferenz" teil (Johann-Gassner-Haus, Laudongasse 16, 1080 Wien)



14:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt am Bezirksseniorentreffen in Oberndorf teil (Zehethof 8, 3281 Oberndorf an der Melk)



16:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nimmt am Empfang mit anschließender Siegerehrung des "58. Oberösterreichischen Landes-Wasserwehrleistungsbewerb" teil (Wesenufer 1, 4085 Waldkirchen am Wesen)



19:00 Bundesleiterin der ÖVP Frauen Dr. Juliane Bogner-Strauß nimmt am "EUW International Council Meeting" teil (Raiffeisen Haus, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien)



