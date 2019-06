Erster Gewinner des World Snack Quality Award aus China: BESTORE erhält 4 Gold Quality Awards und 13 Silver Quality Awards

Rom (ots/PRNewswire) - "BESTORE, gewinnt vier Gold-Auszeichnungen!" Am Nachmittag des 3. Juni nahm Zhao Gang, Vizepräsident von BESTORE das Zertifikat von Patrick de Halleux, dem Vorsitzenden von Monde Selection entgegen. Es ist das erst Mal, dass eine chinesische Snack-Marke auf derart bekannte Weise auf der internationalen Bühne erschien.

Die Monde Selection, die im Jahr 1961 gegründet wurde, ist eine geschichtsträchtige europäische Einrichtung, die Konsumgüter testet und bewertet, um qualitätsbewusste Erzeuger offiziell zu würdigen. Der Gold Quality Award gilt als der Nobelpreis der Lebensmittelbranche und steht für die höchsten Branchenstandards in Europa und der Welt.

In diesem Jahr bestand die Jury von Monde Selection aus 80 Michelin-Sterneköchen, weltweit bekannten Önologen, Universitätsprofessoren und Ernährungsberatern. Die Auswertung wurde in einer allgemeinen Bewertung der organoleptiscchen, chemischen und bakteriologischen Eigenschaften eines Produkts sowie der intrinsischen Eigenschaften und Kommunikation mit dem Kunden und der Philosophie des europäischen Lebensmittelsicherheitsgesetzes durchgeführt. Das Endergebnis der Bewertung wird auf Grundlage der durchschnittlich vergebenen Punkte pro Jurymitglied auf unabhängige Weise berechnet, bevor für ein Produkt eine Bronze-, Silber- oder Gold-Auszeichnung vergeben wird.

Die Ergebnisse wurden nach 175 Auswertungen von 2.948 Produkten aus 90 Ländern veröffentlicht. Von den 23 Snack-Produkten von BESTORE erhielten 4 Produkte einen Gold Quality Award, 13 eine Silver- und 6 eine Bronze-Auszeichnung. Es ist klar, dass BESTORE, als Vertreter der chinesischen Snack-Branche, Anerkennung durch die internationale Lebensmittelbranche erhalten hat.

"Es ist knusprig und lecker", sagte Dimitri Delloye, der vom Geschmack von Crisp Date beeindruckt war. Als Produkt mit einem Gold Quality Award, genossen die Juroren das Crisp Date ganz besonders, da es knusprig ist und sehr lecker schmeckt. Die Rohstoffe stammen aus der Heimatstadt der Winter-Brustbeere und werden ausschließlich durch ein Niedertemperatur-Ölgewinnungsverfahren hergestellt. Neben dem Crisp Date, wurden auch die Snacks Integrated Nuts, Dried Mango und Peeled Chestnut mit einem Gold Quality Award ausgezeichnet.

Im Ausstellungsbereich von Monde Selection, erhielt die Classic Gift Box of Assorted Snacks, für deren Verpackungsdesign der iF Design Award 2019 vergeben wurde und die Snacks wie Hand Peeled Pine Nuts, Stewed Lotus Roots, Yesso Scallop, Pork Slice und 23 weitere Produkte enthält, viel Aufmerksamkeit von Juroren und Gästen.

Das im Jahr 2006 gegründet Unternehmen BESTORE hat sich zu einer der führenden Snack-Marken Chinas entwickelt. Das Produkt hat nicht nur mehr als 1.200 Snacks entwickelt, sondern auch 2.100 Geschäfte in 95 chinesischen Städten eröffnet, wodurch sich seine Stärke in der Produktforschung- und -entwicklung zeigt. Das Unternehmen rühmt sich nun mit 74 Millionen VIPs. Es konzentriert sich auf das Marktsegment von High-end-Snacks und ist bereits seit drei Jahren in Folge auf dem chinesischen Markt in Bezug auf den Umsatz führend.

