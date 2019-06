ORF SPORT + mit dem Eröffnungsspiel der Frauen-Fußball-WM Frankreich 2019

Auch die FIFA-U20-WM ist am 7. Juni live im Sport-Spartenkanal des ORF zu sehen

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 7. Juni 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen des Eröffnungsspiels Frankreich – Südkorea bei der Frauen-Fußball-WM Frankreich 2019 um 20.30 Uhr und von den FIFA U20-WM-Viertelfinalspielen Kolumbien – Ukraine um 15.25 und Italien – Mali um 18.25 Uhr sowie die Höhepunkte vom Porsche Supercup 2019 (2. Station Monaco) um 15.00 Uhr.

24 Nationen sind bei der FIFA U20-Weltmeisterschaft der Männer mit dabei. Die WM geht von 23. Mai bis 15. Juni in Polen über die Bühne. ORF SPORT + überträgt die Viertelfinal-Spiele, die Semifinal-Spiele und das Finale live. Kommentator ist Michael Bacher. (ORF-TVthek:

Viertelfinale 2 live von 18.25 bis 20.30 Uhr)

Von 7. Juni bis 7. Juli geht in Frankreich die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen über die Bühne. 24 Mannschaften kämpfen in sechs Gruppen um den Einzug in das Achtelfinale. Die USA gehen als Titelverteidiger in die WM. Kommentatorin ist Anna-Theresa Lallitsch, an ihrer Seite als Expertin fungiert Elisabeth Tieber.

Details unter http://presse.ORF.at. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

(Stand vom 6. Juni, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at