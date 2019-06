Favoriten: Trio Klassik und Loco Dancer im Zentrum

Oper/Operette (7.6.) und Country-Tanz (11.6.): 0660/46 46 614

Wien (OTS/RK) - Das ehrenamtliche Organisationsteam des Vereines „Kultur 10“ gibt die nächsten Veranstaltungen im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) bekannt: Am Freitag, 7. Juni, präsentiert dort das Ensemble „Trio Klassik“ das klangvolle Programm „Die Liebe erobert die Welt“. Das Konzert mit Dora Kutschi (Mezzosopran und Moderation), Rumen Dobrev (Bariton) und Nevi Assenova (Klavier) beginnt um 18.00 Uhr. Lieder und Arien aus Operetten und Opern (Figaros Hochzeit, Zauberflöte, Fledermaus, Carmen, u.v.a.) sollen dem Publikum Freude machen. Dieser Kultur-Termin wird vom Bezirk unterstützt. Der Eintritt ist gratis. Eine zünftige Gemeinschaftstanz-Vorstellung ist am Dienstag, 11. Juni, im „Waldmüller-Zentrum“ zu betrachten. Ab 18.30 Uhr zeigen Mitglieder des in Favoriten etablierten Klubs „Loco Dance“ beschwingte Tänzchen, von Country- und Western-Abläufen bis zu Pop- und Funk-Sequenzen. Der Zutritt ist frei.

Über eine Stunde lang dauert die abwechslungsreiche Show der mehr als 10 Tänzerinnen und Tänzer („Loco Dancer“). Nach der flotten Vorführung erzählen die Mitwirkenden den Zuseherinnen und Zusehern gerne in persönlichen Gesprächen über ihr Hobby. Beantwortung von Fragen zum Klub „Loco Dance“: Telefon 0660/12 34 291 bzw. E-Mail linedance-wien@hotmail.com.

Von der „Schlagerparade“ bis zum Wienerlied-Nachmittag reichen die vergnüglichen Veranstaltungen im „Waldmüller-Zentrum“, die vom Verein „Kultur 10“ koordiniert werden. Kontaktaufnahme mit der freiwillig tätigen „Kultur 10“-Mannschaft: Telefon 0660/46 46 614 bzw. E-Mail waldmuellerzentrum@chello.at.

Allgemeine Informationen:

Verein „Kultur 10“: www.wien-favoriten.at

Sängerin Dora Kutschi („Fermate“): www.fermate.cc/dora-kutschi/pages/biografie/

Sänger Rumen Dobrev („Polisonor“): http://polisonor.com/tonstudio/tonmeister.htm

Pianistin Nevi Assenova („Musik tut gut!“): www.ekhwien.at/service/veranstaltungen/musikcafe/

Tanz-Klub „Loco Dance“ („Line Dance in Wien“): https://linedance-wien.at

Kultur-Angebote im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

