Tobias Pötzelsberger führt die „Sommergespräche 2019“ im ORF

Ab 5. August um 21.05 Uhr in ORF 2 mit den Parteichefinnen und Parteichefs der Parlamentsparteien

Wien (OTS) - Der ORF lädt auch 2019 die Parteichefinnen und Parteichefs der im Parlament vertretenen Parteien zu den traditionellen „Sommergesprächen“. Tobias Pötzelsberger begrüßt ab Montag, dem 5. August 2019, wöchentlich jeweils um 21.05 Uhr in ORF 2 zu diesem seit 1981 ausgestrahlten Gesprächsformat.

ORF-2-Chefredakteur Matthias Schrom: „Es macht mich sehr stolz, dass einer aus dem zuletzt so bewährten jungen Team der ORF-2-Information nun auch die ‚Sommergespräche‘ führen wird. Tobias Pötzelsberger wird dabei unter Beweis stellen: Er kann auch Interview. Mit vielen neuen Persönlichkeiten an den Parteispitzen und einem neuen Gastgeber werden die ‚Sommergespräche 2019‘ ohne Zweifel auch zum Tagesgespräch und eine Orientierungshilfe im beginnenden Wahlkampf bieten.“

Tobias Pötzelsberger: „Wenn das Interview die Königsdisziplin des politischen TV-Journalismus ist, dann sind die ‚Sommergespräche‘ quasi die Königin Mutter dieses Formats. Ich habe für die ‚ZiB‘, vor allem aber in meinen Jahren in Salzburg unzählige politische Interviews geführt und Live-Debatten geleitet – aber die ‚Sommergespräche‘ sind natürlich eine andere Herausforderung. Ich nehme sie gerne an und freue mich sehr über diese Chance und das Vertrauen.“

Der „Sommergespräche“-Fahrplan

5. August: Liste Jetzt

12. August: NEOS

19. August: FPÖ

26. August: SPÖ

2. September: ÖVP

