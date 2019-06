1.500 Betriebe nutzten in ersten zwei Jahren die Demografieberatung!

Erfolgreiches ESF-Beratungsprogramm feiert 2. Geburtstag!

Wien (OTS) - Die Demografieberatung für Beschäftigte und Betriebe unterstützt österreichische Betriebe bei demografischen Herausforderungen wie der Nachfolgeplanung oder der Gestaltung von lebensphasenorientierten Arbeitswelten. Die Maßnahme wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) sowie des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz finanziert und ist für Unternehmen kostenlos.

Maßgeschneidert & individuell

Die Beratungsinhalte werden für jeden Betrieb, unabhängig von Branche und Größe, individuell und flexibel gestaltet. Sie reichen von der Ansprache von Arbeitskräften am Arbeitsmarkt, der Gestaltung von Arbeitszeiten, der Weitergabe von Wissen zwischen den Generationen bis zur Förderung der Leistungsfähigkeit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in allen Lebensphasen. Dabei werden die Betriebe nicht nur bei der Ausarbeitung von Maßnahmen, sondern auch bei der tatsächlichen Umsetzung begleitet. Mit diesem Ansatz erfahren Betriebe eine nachhaltige Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit.

Zwei Jahre Erfolgsgeschichte

Das Programm startete im Juni 2017 und läuft bis Mai 2022. Die ersten beiden Jahre sind vor allem von großem Interesse der Betriebe geprägt, wie Alexandra Weilhartner, als Programmleiterin bei der ÖSB Consulting für die Abwicklung verantwortlich, betont: „Die Anzahl der in Beratung befindlichen Betriebe übersteigt die ohnehin bereits optimistisch formulierten Ziele: Bereits über 1.500 Betriebe nutzten die Beratung. Eine echte Erfolgsgeschichte.“

Erfolgsfaktor Erfahrungsschatz

Für Weilhartner ist die Teamzusammensetzung Basis des Erfolgs: „Die hohe Nachfrage ist für uns ein Beleg, dass die Zusammensetzung der Arbeitsgemeinschaft Demografieberatung, bestehend aus ÖSB Consulting und Deloitte Consulting sowie den Subunternehmen Bab, merlin und move-ment, ein geeignetes Fundament für ein derartiges Programm darstellt. Der große Erfahrungsschatz dieser Unternehmen trägt wesentlich zum großen Erfolg der Demografieberatung bei.“

Zufriedene Betriebe

Entscheidend für den Beratungserfolg sind natürlich zufriedene Betriebe: „Wir haben unsere Werte im Zuge der Demografieberatung erarbeitet. Dies hat uns sehr weitergeholfen, da wir dadurch die abteilungsübergreifenden und internen Verbesserungspotenziale durch unsere neuen ‚Werte-TeamsprecherInnen‘ regelmäßig aktiv weiter verbessern. Daher können wir die Demografieberatung anderen Betrieben nur weiterempfehlen“, sagen beispielsweise Geschäftsführer Hans-Peter Korntheuer und Betriebsratsvorsitzender Bernard Gradisar von der gemeinnützige Mürz-Ybbs Siedlungsanlagen GmbH.

Tagung

Am 16. Oktober findet in Wien die Tagung der Demografieberatung unter dem Motto „Altersvielfalt in Unternehmen“ statt. Dabei werden die Inhalte der Beratung in ein Fachkonferenz-Setting gerahmt. Besucherinnen und Besuchern wird ein Mix aus wissenschaftlichen Vorträgen und Einblicken in die Beratungspraxis geboten. Nähere Infos und eine Voranmeldung zur kostenfreien Veranstaltung unter www.demografieberatung.at/TAGUNG.

Rückfragen & Kontakt:

Florian Groiss, fgroiss @ demografieberatung.at, +43 664 60177 3344