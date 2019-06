Einladung zum Programm-Pressegespräch: KALEIDOSKOP Film und Freiluft am Karlsplatz

Wiens Filmfest vielfältiger Stadtgesellschaften findet von 28. Juni bis 19. Juli zum ersten Mal statt.

Wien (OTS) - Von 28. Juni bis 19. Juli präsentiert Kaleidoskop – Film und Freiluft am Karlsplatz ein breites Spektrum aktueller Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme, die vielfältige Stadtrealitäten, Lebensentwürfe und Narrative erzählen. Insgesamt werden rund 40 österreichische und internationale Produktionen gezeigt, darunter zahlreiche Premieren. Die vierteilige Programmreihe »Takeover« dockt an der aktuellen Ausstellung des Wien Museum an. Ein vielfältiges Rahmenprogramm ist wesentlicher Teil des neuen Freiluftkinos am Karlsplatz.

Pressegespräch Kaleidoskop – Film und Freiluft am Karlsplatz

Gesprächspartnerinnen:



Djamila Grandits, CineCollective



Marie-Christine Hartig, CineCollective



Lisa Mai, CineCollective



Doris Posch, CineCollective



Christine Koblitz, Wien Museum



Anmeldung: welcome @ skyunlimited.at oder +43 699 1644 8000.

Datum: 12.06.2019, 10:00 Uhr

Ort: Wien Museum

Karlsplatz 8, 1040 Wien, Österreich

