Milka & Oreo Promi-Blobbing für den guten Zweck

Michaela Kirchgasser, Cesár Sampson & Co zeigten Teamgeist für Make-A-Wish® Anna Veith sorgt mit Comeback-Ankündigung für Jubel

Wien (OTS) - Wien, 5. Juni 2019 – Keine Scheu vor kaltem Wasser: Beim Milka Charity-Blobbing-Event im Vienna City Beach Club zeigten Promis wie Michaela Kirchgasser, Cesár Sampson und James Cottriall, dass sie eines gemeinsam haben: Sie alle sind „zusammen unschlagbar“ – wie die zwei starken Marken Milka & Oreo. Die Promis wagten sich an die Trendsportart Blobbing und generierten im Team mit ihren Sprüngen eine Spendensumme in Höhe von 5.000 Euro für die Make-A-Wish-Foundationâ. Mit den „erblobbten“ Spenden erfüllt die gemeinnützige Organisation die größten Herzenswünsche schwerkranker Kinder.

Zusammen unschlagbar für den guten Zweck

Ganz nach dem Motto „Der Sprung ins kühle Nass für den guten Zweck“ sprang jeweils ein Promi – der „Jumper“ – von einem Turm auf ein mit Luft gefülltes, riesiges Gummikissen im Wasser: den „Blob“. Dadurch wurde sein Partner, der auf dem Kissen saß – der „Blobber“ – mit Schwung in die Luft befördert. Anschließend landete er im hohen Bogen im Wasser. Dabei galt: Für jeden absolvierten Sprung spendete Milka an die Make-A-Wish-Foundationâ. Milka Ski Star Michaela Kirchgasser zeigte sich vom Milka Charity-Blobbing-Event begeistert. „Ich hatte sehr viel Spaß bei der Aktion und finde es super, dass wir mit unserem Einsatz helfen konnten, Geld für eine wirklich gute Sache zu sammeln“, freut sich Kirchgasser. Am Ende des Tages konnte das Moderatoren-Duo Julia Furdea und Florian Danner einen Spendenscheck in der Höhe von 5.000 Euro an Eugen Schmidt, Vizepräsident der Make-A-Wish-Foundation® Österreich, überreichen. Neben Milka Ski Star Michaela Kirchgasser zeigten die Sänger Cesár Sampson und James Cottriall, sowie Christian Clerici und Fußballerin Nina Burger vollen Körpereinsatz. „Als sportliches Power-Duo durften wir heute beim Blobbing unseren Mut und Teamgeist unter Beweis stellen. Umso mehr freut es uns, dass wir mit unserer Teilnahme die Make-A-Wish-Foundation® unterstützen“, so Burger. Zu guter Letzt wagten sich auch Milka Marketing Director Philipp Wallisch und Eugen Schmid, Vizepräsident der Make a Wish Foundation® Österreich, an einen gemeinsamen Blob-Sprung.

Anna Veith setzt Ski-Karriere fort

Bevor sie ihre langjährige Nationalmannschaftskollegin Michaela Kirchgasser als „Blobbing-Coach“ unterstützte – ließ Ski-Olympiasiegerin und Milka Ski Star Anna Veith selbst die Herzen aller Ski-Fans höher schlagen: Auf ihrer mit Spannung erwarteten Pressekonferenz (mehr dazu auf der nächsten Seite) kündigte sie die Fortsetzung ihrer Ski-Karriere nach ihrem Kreuzbandriss an. „Wir alle bei Milka freuen uns sehr darüber, dass Anna Veith auch weiterhin viele Millionen Ski-Fans in aller Welt mit ihren Leistungen begeistern wird“, so Philipp Wallisch, Marketing Director Mondelēz International.

Event als Kampagnen-Highlight

Das Milka Charity-Blobbing-Event ist Teil der groß angelegten Kampagne „Zusammen unschlagbar – wie Milka & Oreo“ für die Tafel Milka OREO Sandwich. Bereits im Vorhinein wurde die Veranstaltung über Medienkooperationen und auf Social Media angekündigt, um für die nötige Aufmerksamkeit zu sorgen. Die Tafel selbst ist eine Kombination aus zarter Milka Alpenmilch Schokolade mit Original Mini Oreo Keksen und einer köstlichen Oreo Crème-Füllung. Das Produkt sorgt damit für ein unschlagbares Geschmackserlebnis und vereint die zwei starken Marken Milka und Oreo.





