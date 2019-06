Anna Veith: Ski-Olympiasiegerin kündigt Fortsetzung ihrer Ski-Karriere an

Von wegen Rücktritt oder Karriereende - Anna Veith macht weiter: „Bin bereit für Comeback Nummer 3“

Wien (OTS) - Die Olympiasiegerin von Sotchi und Silbermedaillen-Gewinnerin von Pyeongchang hat sich bei ihrer Pressekonferenz im Rahmen des Milka Charity-Blobbing-Events im Vienna City Beach Club klar zu ihrer Zukunft geäußert. Erstmal nach ihrem Kreuzbandriss vor fast fünf Monaten stellte sie sich wieder den Fragen der Journalisten.

„Nach dieser Auszeit habe ich gespürt, das Feuer brennt noch. Ich bin bereit für Comeback Nummer 3“, sagte die dreimalige Weltmeisterin und zweimalige Weltcup-Gesamtsiegerin. Die Reha verlaufe bisher nach Wunsch, die nächsten Wochen werde sie intensiv an Kraft, Koordination und Ausdauer arbeiten, um dann so fit wie möglich auf Schnee zurückzukehren.

„Mein Ziel ist es, im Riesenslalom und Super-G wieder zurück in die Weltspitze zu kommen“, so Veith. Ein Weg, auf dem sie in der Riesenslalom-Vorbereitung für die Ski-WM in Åre am 12. Januar im Training in Pozza di Fassa jäh gestoppt wurde. Die Diagnose: Kreuzbandriss im rechten Knie, in dem sie sich bereits 2015 Patellarsehne, Kreuzband und Innenband gerissen hatte. Ein erstes Comeback in der Saison 2016/2017 müsste sie wegen einer chronischen Entzündung der Patellarsehne und nachfolgender Operation im linken Knie abbrechen. 2018 meldete sie sich eindrucksvoll zurück: Comeback Nummer 2 krönte sie mit ihrem Weltcupsieg Nummer 15 im Super-G von Val d´Isère und olympischem Silber in Pyeongchang, geschlagen um nur 1 Hundertstel Sekunde.

„Ich weiß, dass dieser Weg zu Comeback Nummer 3 nicht leicht sein wird und dass auch Rückschläge kommen können – aber ich bin fest entschlossen ihn zu gehen“, so Veith, die seit 2015 als Milka Ski Star am Start ist.

„Den Skisport und Milka verbindet eine gemeinsame Heimat – das sind die Alpen. Wir sind sehr stolz auf die Partnerschaft mit Anna Veith und freuen uns sehr, dass Anna dem Skisport erhalten bleibt“, so Philipp Wallisch, Marketing Director Mondelēz International.





