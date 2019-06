AVISO: „Investigating Trump“ - Vortrag des vierfachen Pulitzer-Preisträgers David Barstow

Wien (OTS) - Vortrag von David Barstow, Aufdecker-Journalist der New York Times:

"Investigating Trump: What I learned about Donald Trump's money from 18 months of work and 100,000 pages of documents."

Für seine Reportage über die Familie Trump und deren Steuertricks hat Barstow soeben seinen vierten Pulitzerpreis bekommen. Anschließend befragt Alexander Warzilek (Presserat) Barstow zur gegenwärtigen Situation der Medien in den USA.

Datum: Donnerstag, 13.06.2019, 19:00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

Die Veranstaltung findet auf Englisch statt. Anmeldung unter anmeldung @ presserat.at erforderlich.

Rückfragen & Kontakt:

Alexander Warzilek, 01 - 23 699 84 - 01