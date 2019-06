448.152 Einreichungen

CEWE Photo Award 2019 ist weltweit größter Fotowettbewerb (FOTO)

Oldenburg (ots) - Mit Ende der Einreichungsphase hat der CEWE Photo Award neue Maßstäbe gesetzt. Über den Zeitraum eines Jahres wurden 448.152 Fotos rund um das Motto "Our world is beautiful" eingereicht - so viele wie bei keinem anderen Fotowettbewerb weltweit. Die Jury um den weltbekannten Fotografen Yann Arthus-Bertrand freut sich bereits jetzt auf die spannende und anspruchsvolle Aufgabe, die besten Beiträge auszuwählen. Bekanntgegeben wird die Entscheidung am 26. September bei einer großen Preisverleihung in Wien.

Fotos aus zehn Kategorien - Jury steht vor großer Aufgabe

Fotofreunde auf der ganzen Welt haben sich am CEWE Photo Award 2019 beteiligt: Vom 17. Mai 2018 bis zum 2. Juni 2019 kamen unter dem Motto "Our world is beautiful" 448.152 Beiträge zusammen. Damit ist der CEWE Photo Award 2019 der weltweit größte Fotowettbewerb. "Die Vielzahl und auch die Qualität der eingereichten Fotos ist überwältigend", betont Dr. Christian Friege, Vorstandsvorsitzender bei CEWE. "Es ist schon jetzt eine große Freude, sich durch die auf unserer Website zugängliche Online-Galerie zu klicken. Die besten Fotos können nach der Siegerehrung unter anderem in internationalen Ausstellungen bewundert werden." Erstmalig konnten Teilnehmer ihre Fotos in zehn Kategorien einreichen. Zusätzlich zu den bisherigen Themen "Landschaften", "Menschen", "Natur", "Architektur und Infrastruktur" und "Sport" standen dieses Mal auch "Food", "Humor", "Hobby und Freizeit", "Tiere" sowie "Reise und Kultur" zur Wahl. Den Gewinnern winken Preise im Gesamtwert von über 250.000 Euro. Die Jury unter Vorsitz des weltbekannten Fotografen Yann Arthus-Bertrand ("Die Erde von oben") macht sich nun an die Auswahl der besten Fotos.

Preisverleihung am 26. September in Wien

Am 26. September 2019 zeichnen CEWE und die Jury die Gewinner bei der Preisverleihung im Naturhistorischen Museum in Wien persönlich aus. Neben Yann Arthus Bertrand komplettieren die Britin Christie Goodwin - offizielle Fotografin der Royal Albert Hall -, der Schwede Tobias Hägg (@airpixels), Markus Schreiber (Associated Press), Joachim Herrmann (Reuters), Dr. Wilfried Vyslozil, Vorstandsvorsitzender von SOS Kinderdörfer weltweit, und CEWE Vorstand Dr. Christian Friege die Jury. Aus zehn Gewinnern wird der Gesamtsieger ermittelt, das Ergebnis kennen auch die Sieger vor der Prämierung noch nicht. Zusätzlich gab es bereits seit Einreichungsbeginn Kategorie übergreifend jeden Monat drei Gewinner. Hier geht es zu den schon ausgezeichneten Monatsgewinnern.

Mit jedem Foto eine Spende für die SOS-Kinderdörfer weltweit

Nicht nur Fotoliebhaber gewinnen beim CEWE Photo Award 2019: Für jedes eingereichte Foto spendet CEWE 10 Cent an die SOS-Kinderdörfer weltweit. Insgesamt wurde so eine Spendensumme von 44.815,20 Euro erreicht. Die unabhängige Hilfsorganisation hat es sich zum Ziel gesetzt, armen und benachteiligten Kindern Halt zu geben und sie individuell zu fördern.

Ein Fotowettbewerb mit Geschichte

Der CEWE Photo Award findet seine Wurzeln im ersten internationalen Fotowettbewerb von CEWE, "Europe is beautiful 2010". In den folgenden Jahren entwickelte sich der Wettbewerb immer weiter und führte stetig mehr Fotobegeisterte aus der ganzen Welt zusammen. Alle Einreichungen und die aktuellen Monatsgewinner finden sich auf der Internetseite des CEWE Photo Award: www.cewephotoaward.com

Rückfragen & Kontakt:

CEWE Stiftung & Co. KGaA

Christian Stamerjohanns

Leiter Unternehmenskommunikation

Meerweg 30-32, 26133 Oldenburg

Tel.: 0441 404-3850

presse @ cewe.de