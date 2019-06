Zum 90. Geburtstag von Harald Juhnke: Showhighlights und Spielfilm am 8. Juni in ORF 2, Juhnke-Tag am 10. Juni in ORF III

Mit drei Schlagerfilmen und neuem Filmporträt des Entertainers

Wien (OTS) - Am Pfingstmontag, dem 10. Juni 2019, jährt sich Harald Juhnkes Geburtstag zum 90. Mal – aus diesem Anlass gibt es bereits am 8. Juni in ORF 2 ein Wiedersehen mit legendären Showhighlights des Entertainers sowie die Literaturverfilmung „Der Trinker“ mit dem Publikumsliebling in der Titelrolle. ORF III erinnert am 10. Juni mit einem ganzen Programmtag an das Multitalent. Höhepunkt ist die ORF-III-Neuproduktion „Harald Juhnke – Der Entertainer des Jahrhunderts“.

Samstag, 8. Juni, ORF 2: „Harald Juhnke – Ein Mann für alle Fälle“ und „Der Trinker"

„Harald Juhnke – Ein Mann für alle Fälle“ (21.55 Uhr) präsentiert Highlights aus Showprogrammen von 1987 bis 1999 wie etwa „Salut für Harald Juhnke“, „Willkommen im Club“ oder „Typisch Juhnke“. Die Sendung bietet ein Wiedersehen mit dem Entertainer und zahlreichen seiner Gäste wie etwa Christiane Hörbiger, Ossy Kolmann, Marianne Mendt, Paul Kuhn, Roberto Blanco, Angelika Milster, David Hasselhoff, Audrey Landers und Udo Jürgens.

Im anschließenden Spielfilm „Der Trinker“ (22.30 Uhr), nach dem gleichnamigen Roman von Hans Fallada, flüchtet sich der Lebensmittelgrossist Erwin Sommer, als die Geschäfte schlechter laufen, in den Alkohol. Immer tiefer gerät er in den Sog der Sucht und eine Rückkehr zu seinem früheren Leben scheint kaum mehr möglich. Neben Harald Juhnke standen für den Film aus dem Jahr 1995 unter der Regie von Tom Toelle u. a. Jutta Wachowiak, Deborah Kaufmann, Eberhard Esche und Christian Grashof vor der Kamera.

Montag, 10. Juni, ORF III: u. a. drei Spielfilme und neues Porträt

Der Programmtag in ORF III am 10. Juni steht ab 9.30 Uhr unter dem Motto „Aber bitte mit Schlager“ und präsentiert insgesamt sieben Genrefilme – drei davon mit Entertainer Harald Juhnke.

So ist nach den Komödien „Hilfe, meine Braut klaut“ (9.30 Uhr) mit Peter Alexander und Cornelia Froboess, „Jetzt dreht sich die Welt nur um dich“ (11.10 Uhr) mit Gitte Haenning und Rex Gildo sowie „… denn die Musik und die Liebe in Tirol“ (12.40 Uhr) mit Vivi Bach und Claus Biederstaedt die Produktion „Unter Palmen am blauen Meer“ (14.15 Uhr) aus dem Jahr 1957 zu sehen. Darin gibt Harald Juhnke den Musiker Fredy Glass, der mit seiner Musikertruppe ständig in Geldnöten steckt. In „Davon träumen alle Mädchen“ (15.50 Uhr) aus dem Jahr 1961 fiebern fünf junge Mädchen dem Ende ihrer Ferien entgegen und sehnen sich ins Internat zurück. Denn dort warten fünf junge Musiker – darunter Harald Juhnke – auf sie, die zum Leidwesen der Heimleiterin die Schülerinnen in hellste Aufregung versetzen.

Anschließend zeigt ORF III „Alle lieben Peter“ (17.20 Uhr) mit Peter Kraus, gefolgt von einem weiteren Schlagerklassiker, diesmal wieder mit Harald Juhnke: „Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“ (18.55 Uhr) von Franz Antel aus dem Jahr 1962.

Im Hauptabend steht Im Rahmen des „ORF III Themenmontag“ ein neues Porträt des Showtalents auf dem Spielplan: Die ORF-III-Neuproduktion „Harald Juhnke – der Entertainer des Jahrhunderts“ (20.15 Uhr) von Georg Schütz zeigt Ausschnitte aus dessen größten Erfolgen sowie Interviews mit Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern. Mit der Show „Musik ist Trumpf“ spielte sich Juhnke in der goldenen Ära des Fernsehens ganz nach oben. Auch Sketch-Reihen wie „Ein verrücktes Paar“ mit Grit Boettcher oder „Harald und Eddi“ mit Eddi Arent verschafften ihm eine breite Fan-Gemeinde.

Mit Porträts weiterer herausragender Entertainer wird der Abend im „ORF III Themenmontag“ fortgesetzt, darunter eine Ausgabe der Reihe „ORF-Legenden“ (21.05 Uhr) über den selbsternannten Witzepräsidenten Österreichs Maxi Böhm sowie „Heinz Erhardt ist Kult – Der große Humorist und sein Erbe“ (21.55 Uhr).

Zum Abschluss präsentiert „ORF III Spezial“ einen weiteren Spielfilm mit Harald Juhnke: „Der Hauptmann von Köpenick“ (23.30 Uhr) von 1997. Juhnke brilliert in der Rolle des arbeitslosen Schusters Wilhelm im Berlin vor dem Ersten Weltkrieg, der mit Hilfe einer Hauptmannsuniform die Welt zum Narren hält.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at