feratel beteiligt sich an Cross Media Agentur pixelpoint

Innsbruck (OTS) - Die feratel media technologies AG baut ihr Angebot im digitalen Bereich aus. Dazu hat feratel 50 Prozent der pixelpoint multimedia werbe GmbH übernommen. Die Cross Media-Agentur aus Kärnten ist auf Webdesign, Datenmanagement und Digitales Marketing spezialisiert.

„Mit der Entwicklung erfolgreicher Produkte wie 'feratel Deskline' oder dem 'feratel CardSystem' sowie innovativer Lösungen wie jüngst der Progressive Web App 'PIA – Personal Interests` Assistant' hat feratel seine Kompetenz im Bereich Destinationsmanagementsysteme in den letzten Jahrzehnten eindrucksvoll bewiesen“, so Markus Schröcksnadel, Vorstandsvorsitzender der feratel media technologies AG. „Wir halten die Online-Spezialisierung und die Ansätze der pixelpoint multimedia werbe GmbH in Zusammenhang mit unseren Hard- und Softwarelösungen sowie Distributionskanälen für unsere Kundinnen und Kunden für sehr vielversprechend und streben deshalb eine enge Zusammenarbeit an.“

„ Grund für unsere Beteiligung ist, dass wir damit zukünftig unser Produktportfolio über die technische Komponente hinaus effizient vorantreiben können: Website-Entwicklung, E-Commerce Lösungen, Smartphone Apps, User Experience, Kommunikation, Werbelinie, Digitales Marketing. Insbesondere im Webauftritt und den von uns am Markt befindlichen Destinationsmanagementlösungen werden wir so Kundinnen und Kunden effizienter beraten. D.h. in der konkreten Realisierung besser unterstützen sowie begleiten und folglich unsere Marktpräsenz weiter und wesentlich ausbauen können “, erklärt Schröcksnadel.

feratel strebt mit der Beteiligung eine Rundum-Expertise an

Vom Know-how-Transfer zwischen Technologieleader feratel und der Cross Media-Agentur pixelpoint werden neue und vor allem innovative Vertriebslösungen erwartet. Das 40 MitarbeiterInnen starke Team des neuen feratel Gruppenmitglieds hat seinen Firmensitz in Klagenfurt am Wörthersee. Die Schwerpunkte der Agentur, die seit bald zwei Jahrzehnten erfolgreich am Markt besteht, liegen in E-Commerce Lösungen, touristischen Webportalen sowie Web Apps, Datenmanagement, Kreation und Design sowie Digitalem Marketing. „pixelpoint ist eine moderne Internetagentur, die mit ihren Arbeiten Maßstäbe in der Kombination einer exzellenten Customer Experience mit einem starken Verkauf setzt", sagt CEO Markus Schröcksnadel. „Mit pixelpoint holen wir weitere digitale Kompetenz mit sehr innovativen und kreativen Ansätzen sowie einer hohen technologischen Expertise zu uns", so Schröcksnadel weiter.

„ Die Partnerschaft mit feratel ist natürlich ein bedeutender Meilenstein in unserer Firmengeschichte. Unser Ziel ist es, unseren gemeinsamen Kundinnen und Kunden ab jetzt ein umfassendes digitales Leistungsportfolio zu bieten. Von der strategischen Ausrichtung und Konzeption des Markenauftritts über die Betreuung der digitalen Kommunikationskanäle bis hin zur gesamten, transparenten Abrechnung und Auswertung. Mit feratel haben wir den idealen Partner gefunden, um neue und vor allem auch maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen zu erarbeiten. Das gesamte Team freut sich auf die zukünftigen Aufgaben und ist motiviert für spannende Projekte “, erklärt pixelpoint Geschäftsführer Bernhard Winkler.

