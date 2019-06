Novak: „Vienna Cybersecurity and Privacy Research Center“ wichtiger Schritt für Wien

Gemeinderatsausschuss beschließt zukunftsorientierte Förderung

Wien (OTS/SPW) - Wien baut seine Vorreiterrolle in Sachen Digitalisierung weiter aus, wozu auch der Aufbau des „Vienna Cybersecurity and Privacy Research Centers“ beitragen soll. Der Antrag auf finanzielle Unterstützung des Projekts wurde am Montag einstimmig im Gemeinderatsausschuss Finanzen, Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales angenommen. Barbara Novak, SPÖ-Landtagsabgeordnete und Sprecherin für Digitalisierung, zeigte sich hocherfreut über den Beschluss.

Das „Vienna Cybersecurity and Privacy Research Center“ wird von der TU Wien (als Leadpartner) sowie der Universität Wien und dem Institute of Science and Technology Austria (IST Austria) betreut werden. Die drei Institutionen wollen ihre schon bisher in diesem Bereich aufgebauten Kompetenzen bündeln und damit international sichtbare Forschungsaktivität anregen. Weiters soll es Unterstützung für regionale Start-ups geben, Ansiedlung von internationalen Firmen erleichtert und Ausbildungsangebote für Security-ExpertInnen ermöglicht werden.

Nach dem Beschluss vom Montag soll die Unterstützung der Stadt insgesamt bis zu 500.000 Euro betragen, 250.000 Euro davon als erfolgsabhängige Fördermittel. Der Antrag muss nun noch vom Stadtsenat und Gemeinderat beschlossen werden.

Für Barbara Novak setzt Wien mit dieser Maßnahme einen weiteren Schritt, um sich als „Hauptstadt der Digitalisierung und Cybersecurity“ zu etablieren. Der Aufbau des „Vienna Cybersecurity and Privacy Research Centers“ war im Rahmen der letzten Zukunftsklausur der Wiener SPÖ unter Leitung von Bürgermeister Dr. Michael Ludwig beschlossen worden und wird daher nun zügig umgesetzt.

(Schluss) PM









Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Kommunikation

Tel.: 01/534 27 221

http://www.spoe.wien