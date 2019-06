ORF-MUTTER ERDE-Schwerpunkt: „Verwenden statt verschwenden“ startet

Auftakt am Weltumwelttag u. a. mit „Guten Morgen Österreich“, „Barbara Karlich Show“, „Studio 2“, „Magazin 1“ und „konkret: Essperiment 2.0“

Wien (OTS) - „Verwenden statt verschwenden“ ist das Motto des diesjährigen MUTTER ERDE-Schwerpunktes, der sich von 5. bis 16. Juni 2019 mit mehr als 150 Beiträgen in allen ORF-Medien in Fernsehen und Radio sowie online und im ORF TELETEXT der Wegwerfgesellschaft und den Folgen unseres Konsums widmet. Inhaltlich stehen dabei folgende Themen im Mittelpunkt: Textilien, Elektroschrott und Einwegverpackungen.

Welcher Tag wäre für den programmlichen Auftakt besser geeignet als der Weltumwelttag am 5. Juni. Und so startet „Guten Morgen Österreich“ ab 6.30 Uhr in ORF 2 die fünfteilige Serie „Selbstgemacht“ – vom Lippenstift bis zum Waschmittel. In der „Barbara Karlich Show“ um 16.00 Uhr in ORF 2 geht es ums Thema „Raus aus dem Wegwerfwahn – Können wir Müll vermeiden?“. „Studio 2“ stellt um 17.30 Uhr in ORF 2 fest: „Wegwerfen ist eine Sünde“. Das „Magazin 1“ um 18.10 Uhr in ORF 1 zeigt Best-Practice-Beispiele etwa zur Müllvermeidung. Und „konkret“ startet um 18.30 Uhr in ORF 2 sein „Essperiment 2.0“ und damit die Fortsetzung der erfolgreichen „konkret“-Serie von vor zwei Jahren. „ORF III Spezial“ zeigt die Dokus „Geplanter Murks“ (18.30 Uhr) und „Achtung Verpackung“ (22.45 Uhr).

Weitere Highlights des Programmschwerpunkts: Lisa Gadenstätter stellt in „Dok 1“ (6. Juni) die Frage: „Ist diese Welt noch zu retten?“ und trifft auf Erfinder/innen und Entdecker/innen in Österreich, die an kleinen Lösungen für große Probleme arbeiten. Mehr zum Thema „Verwenden statt verschwenden“ bieten eine „Newton“-Ausgabe über Verpackungsmaterialien (8. Juni), der Oscar-gekrönte Animationshit „WALL-E – Der Letzte räumt die Erde auf“ (10. Juni), ein „Report“-Bericht über „Nachhaltiges Bauen“ (11. Juni), die „WELTjournal“- bzw. „WELTjournal +“-Reportagen „Europa – Kleidung der Zukunft“ und „Zwangsarbeit – Bittere Baumwolle“ (12. Juni) sowie am 13. Juni „Am Schauplatz: Wie man die Welt repariert“ u. a. über Repair-Cafés und „Eco“ mit dem Beitrag „Zurück zur Glasflasche – Warum Mehrweg wieder im Trend ist“. Am Beispiel einer jungen isländischen Mutter macht der mehrfach preisgekrönte „dokFilm:

UseLess – Weniger ist mehr“ (16. Juni) klar, wie ahnungslos und achtlos wir im Umgang mit Ressourcen sind. Themenaffin berichten weiters u. a. „Bewusst gesund“ (8. Juni), die „kreuz und quer“-Dokumentationen „Kein Dreck! Glücklicher durch Verzicht“ und „Haben oder Sein“ (11. Juni) sowie „Guten Morgen Österreich“ und „Studio 2“.

Von einem „Radiokolleg“ (11. bis 13. Juni) zu globalen Nachhaltigkeitszielen, die eine Zukunft für alle ermöglichen, über David Groß’ „Gedanken“ zu Mülltauchen und Wastecooking (9. Juni) und die Vorstellung eines österreichischen Start-ups, das den Elektromüll bekämpft, in den „Hörbildern (8. Juni) bis zu „Rudi! Der rasende Radiohund“, der sich mit dem Thema Plastik auseinandersetzt (11. bis 13. Juni) – „Verwenden statt verschwenden“ ist Thema mehrerer Ö1-Sendungen und eines Ö3-Projekts. Die weltweit erfolgreichste Althandy-Sammelaktion „Ö3-Wundertüte“ hat in den vergangenen Jahren 5,6 Millionen Handys und Smartphones gesammelt und damit nicht nur ca. 8,4 Millionen Spendengeld erwirtschaftet, sondern dafür gesorgt, dass diese Geräte nicht zu umweltschädlichem Elektroschrott wurden.

Ausführliche Berichterstattung in Radio, Fernsehen und Internet liefern auch die ORF-Landesstudios. Das ORF.at-Netzwerk begleitet die Aktion mit aktueller Berichterstattung sowie einem begleitenden Serviceangebot bzw. Programmüberblick auf der Seite der.ORF.at. Auf der Videoplattform ORF-TVthek werden zahlreiche Sendungen der Aktionswoche als Live-Stream gezeigt, darüber hinaus fasst ein Video-on-Demand-Themenschwerpunkt die vielfältigen TV-Programmelemente zusammen. Im ORF TELETEXT informiert Seite 320 im Bereich des Magazins „Fernsehen“ über den Programmschwerpunkt. Neben allgemeinen Informationen zur ORF-Initiative werden dort eine Auflistung der Sendungen sowie Querverweise auf die tagesaktuellen Fernseh-Inhaltsseiten (ORF TELETEXT Seite 106 bzw. ab 300) angeboten.

Die Initiative MUTTER ERDE wurde 2014 vom ORF und den führenden Umwelt- und Naturschutzorganisationen Österreichs ins Leben gerufen. Sie wird vom Verein „Umweltinitiative Wir für die Welt“ getragen, das sind der ORF, Alpenverein, Birdlife, GLOBAL 2000, Greenpeace, Naturfreunde, Naturschutzbund, VCÖ und WWF. Gemeinsames Ziel ist es, Nachhaltigkeit zum Thema zu machen, zu informieren und Spenden für Umweltschutzprojekte zu sammeln.

MUTTER ERDE wird von Tchibo, Kronen Zeitung und Lidl Österreich unterstützt. MUTTER ERDE dankt allen Partnern! Für die Initiative kann über das Spendenkonto bei der Erste Bank gespendet werden: IBAN:

AT44 2011 1800 8008 8000. MUTTER ERDE ist Trägerin des Spendengütesiegels, alle Spenden sind steuerlich absetzbar.

Aktuelle Informationen zu den im Rahmen des MUTTER ERDE-Schwerpunkts stattfindenden Aktivitäten finden sich unter www.muttererde.at und der.ORF.at und in den sozialen Netzwerken des ORF.

