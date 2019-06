SPÖ-Schieder: Michaela Schüchner folgt Andrea Kalchbrenner als Penzinger Bezirksvorsteherin nach

SPÖ-Penzing stellte gestern die Weichen für eine erfolgreiche Weiterentwicklung des Bezirks

Wien (OTS/SPW) - Der 14. Bezirk bekommt ab September 2019 mit Michaela Schüchner eine neue Vorsteherin. Die 42-jährige wurde gestern einstimmig von der SPÖ-Penzing als Nachfolgerin von Andrea Kalchbrenner nominiert. Kalchbrenner wird im September ihre wohlverdiente Pension antreten. Der Vorsitzende der SPÖ-Penzing, Andreas Schieder, betont, dass es bei dem Wechsel nur Grund zur Freude gibt. „Einerseits feiern wir mit Andrea Kalchbrenner die mit Abstand beliebteste und beste Bezirksvorsteherin Penzings. Sie wird im September ihre wohlverdiente Pension antreten. Andererseits haben wir mit Michaela Schüchner gestern eine würdige Nachfolgerin gewählt. Sie garantiert eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung des Bezirks“, freut sich Schieder.

„Andrea Kalchbrenner leitete seit 2001 die Geschicke des 14. Bezirks. Sie hat Penzing sehr wesentlich zu einem zukunftsorientierten und weltoffenen Bezirk gestaltet. Ich kann mich nur bei Andrea Kalchbrenner für ihre aufopfernde und einzigartige Arbeit für Penzing bedanken. Sicher ist, dass sie mit ihrer freundlichen und warmherzigen Art den Penzingerinnen und Penzingern gegenüber in die Geschichte eingeht. Andrea ist zudem für ihre durchsetzungsstarke Art bekannt. Nicht allein deshalb wurde sie 2014 auch zur Sprecherin für alle SPÖ-BezirksvorsteherInnen und stellvertretenden BezirksvorsteherInnen in Wien gewählt. Eine Funktion, die sie ebenfalls mit Leib und Seele ausübt“, so Andreas Schieder.



Zwtl.: Mit frischem Wind zum jugendfreundlichsten Bezirk Wiens=



Michaela Schüchner wird von der SPÖ in der Bezirksvertretungssitzung im September als neue Bezirksvorsteherin vorgeschlagen. Die Lehrerin ist verheiratet und hat zwei Kinder. Andreas Schieder ist überzeugt, dass mit ihr ein frischer Wind durch Penzing wehen wird. „Michaela Schüchner zeichnet vor allem ihr Zugang zur Jugend aus. Das ist ein Goal, denn unser Ziel ist es, aus Penzing den jugendfreundlichsten Bezirk zu machen. Die Grätzeln in unserem schönen Bezirk haben einen unglaublichen Charme: Weltoffen und für jedes Alter lebenswert. Das gilt es nicht nur zu erhalten, das gilt es auszubauen. Die neue Bezirksvorsteherin ist ein Garant dafür“, so der SPÖ-Bezirksparteivorsitzende Schieder.

(Schluss) PM





