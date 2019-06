„dokKa-Preis für ausgezeichnete Hördokumentation“ an Jürgen Pettinger für Ö1-„Hörbilder“

Wien (OTS) - Beim Anfang Juni zum 6. Mal veranstalteten dokKa-Festival in Karlsruhe wurde der „dokKa-Preis für ausgezeichnete Hördokumentation“ an ORF 1-Moderator und Redakteur Jürgen Pettinger verliehen für sein im Rahmen der Ö1-„Hörbilder“ gesendetes Feature „Mit einem Warmen kein Pardon! Der Fall Franz Doms“. Ö1 wiederholt die Sendung am Samstag, den 15. Juni um 9.05 Uhr.

Pettinger zeichnet in seinem Feature nicht nur die Geschichte Franz Doms nach, der 1944 im Alter von 21 Jahren für seine Homosexualität hingerichtet wurde, sondern erforscht auch seine eigene Position als homosexueller Mann in der heutigen Gesellschaft. „Jürgen Pettinger rekonstruiert das kurze Leben des Franz Doms aus Akten-Zitaten und lässt uns spüren ‚I Fell in Love with a Dead Boy!‘ In einem imaginären, therapeutischen Dialog mit dem ‚dead boy‘ reflektiert Pettinger sein eigenes Leben als Schwuler im heutigen Wien. Bei aller Freiheit scheint es so, als sei heute auch in Wien wieder Vorsicht geboten ... So weist das Feature von Jürgen Pettinger über sich hinaus: Freiheit ist keine Selbstverständlichkeit und muss jeden Tag neu erstritten werden.“, begründete die Jury ihre Wahl. Der Preis besteht in einer Ausstrahlung des Hörstücks auf SWR2 am 12. Juni 2019 um 22.03 Uhr.

In seinem Feature „Mit einem Warmen kein Pardon! Der Fall Franz Doms“ zitiert Jürgen Pettinger aus originalen Ermittlungs- und Gerichtsakten. 7. Februar 1944. Landgericht Wien. Um 18 Uhr 41 Minuten wird Franz Doms vorgeführt. Um 18 Uhr 41 Minuten 8 Sekunden wird er dem Scharfrichter übergeben. Um 18 Uhr 41 Minuten 18 Sekunden meldet dieser den Vollzug des Todesurteils. Franz Doms war 21 Jahre alt. In den Augen des Staates und der Justiz war er „ein völlig haltloser, seinen widernatürlichen Trieben gegenüber machtloser Verbrecher, bei dem von Freiheitsstrafen kein erzieherischer oder abschreckender Erfolg zu erwarten ist“. Heute, 75 Jahre danach, steht auf einer Gedenktafel auf der Fassade des Landesgerichts Wien: „Ehre allen Opfern!“. Im ehemaligen Hinrichtungsraum werden die „Namen derer, die wir niemals vergessen dürfen“ aufgelistet, hunderte Opfer der NS-Justiz. Ein Name jedoch fehlt: Franz Doms. „I Fell in Love with a Dead Boy” heißt der Titel-Song in diesem Radio-Feature, in dem Pettinger die systematische Verfolgung Homosexueller während des NS-Regimes dokumentiert und im Rahmen einer psychotherapeutischen Beratung der Frage nachgeht, in welcher Beziehung er und der tote Junge stehen.

Der Verein dokKa wurde im März 2013 in Karlsruhe gegründet mit dem Ziel, Filmemacher, Künstler und Autoren aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz in Verbindung zu bringen, sich mit Fragen des Dokumentarischen auseinanderzusetzen und verschiedene Disziplinen wie Film, Ton, Kunst oder auch Theater miteinander ins Gespräch zu bringen. Beim jährlichen dokKa-Festival werden Preise in den Kategorien Dokumentarfilme, Hördokumentationen/Radiofeature und dokumentarische Installationen vergeben.

