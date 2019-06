Margareten: Lesung mit drei „Jung Wien 14“-Autoren

Wien (OTS/RK) - „Wir freuen uns auf pointierte Texte, fliegende Bierdeckel und andere literarische Überraschungen“, erklärt Neil Y. Tresher. Der Sprecher des Kultur-Vereines „read!!ing room“ (5., Anzengrubergasse 19/1) kündigt einen vielfältigen Rezitationsabend mit Mitgliedern des Autorinnen- und Autoren-Kreises „Jung Wien 14“ an: Am Mittwoch, 5. Juni, stellen sich um 19.30 Uhr die drei ambitionierten Literaten Max Haberich, Maximilian Kaiser und Martin Peichl im gemütlichen „read!!ing room“-Vereinslokal im 5. Bezirk in der Anzengrubergasse 19 ein und lesen dort selbst verfasste Prosa und Lyrik. Die geneigte Zuhörerschaft wird um Spenden gebeten (Empfehlung: 5 Euro für Eintritt und Getränk). Info und Anmeldung: Telefon 0699/19 66 22 42, E-Mail schreibtisch@readingroom.at.

Allgemeine Informationen:

Kultur-Verein „read!!ing room“: www.e-zine.org

Kultur-Verein „read!!ing room“: http://readingroom.at

Autorinnen/Autoren-Vereinigung „Jung Wien 14“: https://jungwien14.com/

Literat Max Haberich: https://maxhaberich.com/

Literat Maximilian Kaiser: https://kaisermaximilian.blogspot.com/

Literat Martin Peichl: www.editionatelier.at/beteiligte/martin-peichl/

Kultur-Veranstaltungen im 5. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/margareten/

(Schluss) enz



Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse